Jak vy dnes vidíte tu současnou volební kampaň?

Pan prezident vede velmi zdařilou úspěšnou kampaň už dlouhá léta, jak objíždí všechny kraje. Víme, jak to dělá, to je známé. Pan Drahoš, myslím, vsadil na jinou kartu. Teď bohudíky vyrazil taky do Ostravy a všech krajů. Dle mého názoru má toho času mnohem lepší šanci, než já jsem měl před pěti lety.

Jak vy to vidíte? Jaký je váš odhad, jak to nakonec dopadne?

Já bych řekl, že šance jsou opravdu vyrovnané. Pan profesor Drahoš získal v posledních měsících mnoho nových voličů a bude to opravdu záviset taky na okolnostech, jestli všichni voliči Drahoše nebo Zemana půjdou k urnám. Někdy to ovlivní počasí. Když jsem šel do druhého kola, tak jsem v Praze ztratil mezi prvním a druhým kolem 300 tisíc voličů, protože nasněžilo a lidé jeli na hory. A jak je to teď tak těsné, může se stát, že takové věci volby ovlivní.

Video

Karel Schwarzenberg hodnotí letošní prezidentskou volbu

Mezi vámi tehdy bylo téměř 10 procent. Myslíte si, že to bude těsnější.

Myslím, že to bude těsnější. Mohu se mýlit, ale zdá se, že ano.

Na základě čeho tak hodnotíte? Co podle vás dělá Jiří Drahoš lépe, než jste dělal vy před těmi pěti lety?

Jestli dělá lépe, to musí posoudit jiní, ale situace se změnila. Čeští občané se mezitím důkladně seznámili s prezidentem Zemanem. Je mnoho občanů, kteří jsou z něj zklamaní. Zadruhé, v druhém kole mě zdaleka ne všichni ostatní konkurenti podpořili, nýbrž část jich podpořila prezidenta Zemana, teď se všichni svorně rozhodli podpořit pana Drahoše (pět ze sedmi poražených – pozn. red.). Do třetice Drahoš má tu výhodu, že nevyšel z politiky. Já jsem tehdy byl členem dosti nepopulární vlády a to mě dosti zatížilo. Věděl jsem, že by byl čirý zázrak, kdybych vyhrál. Někdy se ale musí bojovat, i když člověk ví, že to prohraje. Ten boj musí být.

Myslíte si, že ta podpora od Marka Hilšera, Michala Horáčka, Pavla Fischera i Mirka Topolánka může Jiřímu Drahošovi tak významně pomoci?

Pomoci ano, ne stoprocentně, poněvadž obyčejně voliči na doporučení jejich kandidátů moc nedají.

Může ta pomoc být i z druhé strany od Andreje Babiše, který podpořil právě Miloše Zemana?

Zajisté mnoho členů ANO bude slyšet na svého předsedu, ale jak jsem zaznamenal, i nějací jeho poslanci a senátoři ho v tom nepodporují. Myslím, že i jak se vyostřila debata kolem Čapího hnízda, že to také neprospěje doporučení, které premiér Babiš dává, tady se trochu situace oproti minulým dvěma měsícům změnila.

Miloši Zemanovi bych poradil, aby si připravil krásný pobyt na Vysočině Karel Schwarzenberg

To druhé kolo před pěti lety bylo velmi vyhrocené. Vy jste se s Milošem Zemanem utkal v několika debatách.

Tehdejší kandidát Zeman lhal, neboť změnil moje výroky a útočil na slova, která jsem nikdy neřekl.

Nicméně výsledek je takový, že se mu to podařilo lépe prezentovat.

To se mu podařilo, o tom nebudiž pochyby. I lež může být velmi úspěšná.

Proto se ptám na tu vrcholící kampaň, kdy Miloš Zeman původně tvrdil, že nepovede žádnou kampaň, ale nyní vytáhl s billboardy a inzercí, ať lidé nevolí Jiřího Drahoše i tematiku imigrace. Může v těch televizních debatách podle vás také dojít k takovému konfliktu jako před pěti lety?

Je to samozřejmě nesmysl, protože pan prezident Drahoš nemůže ovlivnit tok imigrantů a nemůže je zastavit. To musí dělat vláda. A taky pan Drahoš jasně prohlásil, že není žádný vítač, ale bude se držet Ústavy a evropských pravidel.

Karel Schwarzenberg

FOTO: Novinky

Co byste oběma kandidátům, s ohledem na vaše zkušenosti, do televizních debat poradil?

Panu profesoru Drahošovi bych poradil, aby zůstal klidný, jak teď je. Mezitím doufám získal hroší kůži. Nesmí připravit jakýkoli podraz a musí zůstat klidný a věcný. Tu hlavní naději, kterou v něho máme, že bude pečlivě dbát na Ústavu a nebude ji považovat za natahovací gumičku.

Očekávám, že Pavel Fischer nebo doktor Hilšer budou hlavní kandidáti při příštích volbách Karel Schwarzenberg

A Miloši Zemanovi byste něco poradil?

Já bych mu poradil, aby si připravil krásný pobyt na Vysočině.

Politické strany měly pět let na to, aby vygenerovaly nějakého vhodného kandidáta, žádná to neudělala. Co na to říkáte?

Vidíme u těch klasických politických stran v poslední době velký pád z pozice, jaké měla sociální demokracie, ODS i my ještě před několika lety. Takže ty na to nemají sílu. Vést prezidentskou kampaň je dosti nákladná záležitost a politické strany se obávaly, že by ještě více ztratily, kdyby jejich kandidát propadl.

A našly se jiné osobnosti, které jsou zajímavé, ať je to profesor Drahoš, nebo kandidáti, kteří měli překvapivý úspěch jako Pavel Fischer nebo doktor (Marek) Hilšer. Očekávám, že jeden z nich bude hlavní kandidát při příštích volbách.

Neznačí to podle vás nějakou ještě se zvyšující politickou krizi stran?

Je to celoevropská krize. Když se podíváte po Evropě, tak ty klasické strany – sociální demokraté, křesťanští demokraté, liberálové – všude ztratily a to je na pováženou. Po 160 nebo 150 letech existence už neměly co nového nabídnout, a tudíž do toho vstoupili extremisté, šovinisté nebo lidé, kteří nemají jasný program, jako jsou Piráti, ale působí čerstvě, nově, mladě.

Nechybí vám mezi kandidáty nějaká žena? Minule tam přece jen byly tři.

Neb to svědčí o tom, že ženy jsou u nás rozumnější.