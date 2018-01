Velmi chladné pondělní ráno hlásí šumavská Horská Kvilda, kde naměřili -18,5 stupně. Na Jizerce v Jizerských horách měli -17,5. Mráz nepanoval jen v horských oblastech, například Konstantinovy Lázně na Karlovarsku měly -14 stupňů.

Den bude ve znamení velké oblačnosti, postupně s občasným sněžením. „Nebude to nic dramatického, podobně jako včera: tři až čtyři centimetry. Na jihozápadě mohou být srážky smíšené i mrznoucí, takže pozor na ledovku,“ upozornila Honsová. Odpolední tepoty se budou držet mezi -2 až 2 stupni.

V noci a během úterního rána a dopoledne bude počasí u nás dál ovlivňovat okluze, bude zataženo až oblačno s občasným sněžením nebo postupně deštěm se sněhem, případně mrznoucími srážkami. Během odpoledne se začne do České republiky nasouvat výběžek vyššího tlaku vzduchu, oblačnosti bude ubývat v Čechách místy až na polojasno. Ráno teploty klesnou na -1 až -5, odpoledne vystoupí na 1 až 5 stupňů nad nulou.

Od středy oteplení



Ve středu začne proudit do České republiky teplejší vzduch od jihozápadu. Charakter počasí ale bude mírně inverzní, takže panovat bude oblačno a mlhavo, ráno místy s náledím. Z nízké oblačnosti může vypadávat mrholení, ojediněle mrznoucí. Během dne má být postupně až polojasno. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 2 až -2 stupni, maxima v Čechách dosáhnou, pokud se obloha vyjasní, na 4 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku se udrží mezi 1 až 5 stupni.

Ve čtvrtek bude počasí podobné. Panovat by měla nízká oblačnost, která se během dne místy protrhá na polojasno. Ranní minima klesnou na 3 až -1 stupeň, odpolední nejvyšší hodnoty budou v Čechách činit 3 až 7 stupňů, na Moravě to bude do 5 stupňů.

„V pátek čekáme příchod vlnící se studené fronty, která se rozpadne až v neděli. Výrazné ochlazení by přinést neměla,“ uvedla Honsová. Ranní teploty budou pořád v rozmezí 3 až -1 stupeň. Po ránu se vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, nad kterou se postupně bude nasouvat oblačnost frontální. Sněžit bude od 500 metrů, ale žádné výrazné chumelenice to být nemají. V nižších polohách se očekává déšť nebo srážky smíšené. Odpolední teploty vystoupí nejvýše na 2 až 6 stupňů.

Podobný ráz počasí bude panovat i o víkendu. Na obloze bude převážně velká oblačnost s občasným sněžením v polohách nad 500 metrů. V nižších nadmořských výškách bude padat déšť nebo déšť se sněhem. Ranní minima se budou opět držet kolem hranice náledí mezi 1 až -3 stupni. Maxima v sobotu vystoupí na 2 až 6, v neděli 1 až 5 stupňů.