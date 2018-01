„Zjistilo se, že jedna část Libeňského soumostí je v havarijním stavu. Ta část mostu má omezenou nosnost a maximální nosnost v daném místě je pět tun,” oznámil Dolínek s tím, že tato hodnota je kritická zejména kvůli hmotnosti tramvají, které po mostě dosud přejíždějí.

Upozornil, že o řešení situace usiluje už několik let. „Budu chtít, aby ta uzavírka byla co nejméně zatěžující pro Prahu,” uvedl s tím, že most se zcela uzavře pro automobilovou a tramvajovou dopravu. Pro chodce a cyklisty by měl být nadále přístupný. „Uděláme vše pro to, aby byl provoz co nejdříve obnoven alespoň částečně,” uvedl dále Dolínek s tím, že nemůže slíbit, kdy se tak stane.

Libeňský most, který spojuje Holešovice a Palmovku, je dlouhodobě v dezolátním stavu. Uzavřen bude pro automobily i pro tramvaje.

V roce 2016 prováděla Technická správa komunikací (TSK) průzkum mostu. Loni v červenci proběhly statické zkoušky.

Debaty o stavu mostu se obnovily po nedávném pádu lávky v pražské Troji. V metropoli je ve velmi špatném stavu celkem 23 mostů. Odhalila to kontrola, kterou město zadalo právě po pádu lávky.

Ve velmi špatném stavu, na šestém stupni ze sedmi možných, je vedle Libeňského mostu též například Palackého či Karlův most.

Mosty – klasifikační stupeň stavebního stavu VI Lávka Slatiny u prodejny U Michelského lesa V Pevnosti Dol. Počernice, Nár. hrdinů U Břetislavky Proti Ledecké Statenická Libeňský Karlův Palackého Lávka Dlabačov SPHM – PODJEZD II. SJM Třebonice – Slivenec nad H1 U Ořecha Jeremiášová – Ke Hřbitovu Most – cyklostezka přes ul. Poděbradskou Libošovická Opatovská – U Záře U Loděnice Podjezd u hl. n. – Wilsonova Na Višňovce Cibulka Kolbenova Zdroj: TSK

Stupněm pět, což znamená špatný stav, TSK ohodnotila 99 mostů. Je mezi nimi například most Hlávkův, na němž se po pádu Trojské lávky konaly zátěžové zkoušky.