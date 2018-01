Největší komplikace zažívají řidiči na Vysočině. Na silnicích leží rozbředlý i ujetý sníh. V noci na čtvrtek byly sněhové přeháňky a kvůli silnějšímu větru se tvořily sněhové jazyky. „Opětovně vyzýváme řidiče, aby jezdili opatrně, neboť silnice nižších tříd jsou stále obtížně sjízdné,“ uvedla mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Žádná silnice by neměla být uzavřená. Podle silničářů jen na silnici 523 u Krasoňova na Pelhřimovsku stály po 06:00 dva kamióny, osobní auta tam projela.

Na dálnici D1 v kraji byly kolony u Velkého Meziříčí směrem na Prahu i poblíž Velkého Beranova ve směru na Brno.

V Karlovarském kraji v noci na čtvrtek sněžilo, silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Zejména na silnicích nižších tříd se podle serveru Dopravniinfo.cz mohou tvořit sněhové jazyky.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Řidič na zasněžené silnici v Bašti naboural do sloupu

Nejlépe sjízdná je dálnice D6, která je po chemickém ošetření mokrá. Na silnicích první třídy leží zbytky rozbředlého sněhu. Na většině území kraje nadále sněží, což zhoršuje dohlednost. Na některých místech může také hrozit náledí, server Dopravninifo.cz před ním varuje například v Mnichově na Chebsku. Na horách se mohou tvořit závěje.

Sněhové jazyky na jihu Čech



Sněhové jazyky trápí také řidiče v Jihočeském kraji, především na Táborsku a Strakonicku. Na Prachaticku napadlo kolem 15 centimetrů sněhu. Zledovatělá vrstva sněhu místy s vyjetými kolejemi je na pětině silnic v okrese Jindřichův Hradec.

Hromadná nehoda osmi aut na Pražském okruhu

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Na silnicích v Královéhradeckém kraji po nočním sněžení leží zbytky rozbředlého sněhu. V Krkonoších a v nejvýše položených oblastech Orlických hor leží na silnicích ujetá vrstva sněhu o síle až deseti centimetrů. Po poledni by mělo v kraji opět sněžit, přechodně by sněžení mohlo být i velmi silné, varují meteorologové.

Srážka osmi aut zablokovala ve čtvrtek ráno dopravu na Pražském okruhu.

Přestože středočeští silničáři měli v noci v terénu veškerou techniku silnice, na mnoha místech v kraji mohou ráno klouzat. Někde napadlo až 15 centimetrů sněhu. „Místy je to dobré, místy horší, podle toho, kolik kde napadlo sněhu. K ránu to trošku namrzá. Technika byla venku celou noc, takže by silnice měly být sjízdné," uvedl dispečer.

Hrozí další sněžení



Řidiči musí být velmi opatrní na silnicích v Moravskoslezském kraji. Na řadě silnic je rozbředlý sníh po chemickém ošetření nebo ujetý sníh krytý posypem. Dálnice D1 je ve směru na Prahu mezi Ostravou a Olomoucí kluzká. Na některých místech v kraji sněží a je tam horší viditelnost. Meteorologové varují, že sněžení může být během dne intenzivní a bude se zhoršovat viditelnost.

Pro kamióny zůstává uzavřená silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Silnice, jež je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady Šance, která zásobuje kraj pitnou vodou. Silničáři tam proto nesmějí používat chemické látky, jen inertní posyp. To dělá v kopcích kamionům potíže už při slabé vrstvě sněhu a silnici tam často zablokují.

Silnice v Olomouckém, Zlínském, Plzeňském a Pardubickém kraji jsou sjízdné s velkou opatrností. Na silnicích nižších tříd leží rozbředlá vrstva sněhu ve vyšších polohách je vysoká vrstva uježděného sněhu.

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné, na horách musí řidiči počítat se zbytky sněhu. Dálnice D7 a D8 jsou stejně jako silnice prvních tříd po chemickém ošetření sjízdné s opatrností. V současné době v kraji nesněží.