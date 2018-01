Zeman je ochoten jít do čtyř debat s Drahošem

Prezident Miloš Zeman chce jít do duelů s Jiřím Drahošem na čtyřech televizních stanicích. Přijal nabídku TV Nova, Barrandov, Prima i České televize, uvedl v pondělí Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Podle něj je Zeman ochoten jít až do čtyř debat. Prezident přitom ještě v sobotu tvrdil, že debaty by měly být maximálně dvě.