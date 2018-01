Dvouciferného cíle bylo dosaženo. Jak se stalo, že se z outsidera stal medailista?

Je to fantastický výsledek i pocit, protože vidím, že jsem během pár týdnů vyvolal velké očekávání, které zavazuje.

Měl jste silné finále…

Celý nápad s tyrkysovou revolucí vznikl mezi Moraváky. Přijde mi fantastické, že Pražák získá na Moravě takovou rezonanci. Je to velká síla. Ještě nevím, co s tím budu dělat.

Co podle vás stojí za tím úspěchem?

Přemýšlím nad tím, protože je fakt, že jsem byl opakovaně hodnocen v debatách jako nejlepší. Když jsme předstoupili před zemědělce, tak jsem byl s Topolánkem na špici. Nakonec to vyhrál o pár hlasů Topolánek. Ale jenom o pár. Pak jsme šli na debatu magazínu Euro, a tam jsem byl v ekonomických otázkách nejlepší.

Nechci to přeceňovat, ale tím, že jsem se zabýval centrální bankou už v minulém století, že jsem pomáhal prezidentu Havlovi vybírat kandidáty do rady ČNB, tak jsem se těmi tématy zabýval už dávno. Když o nich teď mluvím, i kapitáni průmyslu říkají, že je úžasné, že to ode mě slyší.

Takže jsem silný v oblasti diplomacie, bezpečnostní politiky a evropských věcí. Zaujalo mě, že jsem dokázal zaujmout lidi i v jiných debatách. Ale neumím to zatím interpretovat.

Budete v politice pokračovat?

Dejte mi čas. Podpora, kterou jsem získal, je takovou vzpruhou, že nad tím musím přemýšlet. Jsem toho názoru, že tato země potřebuje věcnou politiku založenou na tématech, věcných otázkách, nikoli na populistické politice.

Už se vám ozvaly i nějaké strany, jestli byste je nepodpořil či za ně nekandidoval?

Něco slyším, ale ještě jsem si všechny zprávy v mobilu nedočetl. V žádné straně jsem nikdy nebyl, takže bude těžké ze mě udělat straníka. Vážím si však toho, že za mnou šli lidé z SPD, ANO, KDU-ČSL, TOP 09, někteří z ČSSD. To znamená, že máte před sebou někoho, kdo je konsenzuální.

Myslíte si, že jste oslovil i voliče Tomia Okamury?

Analytici z výzkumů mi říkali, že i tam jsem nachytal nějaké hlasy. To není bez zajímavosti.

Vrátil byste se na Hrad?

Nevím, kdo vyhraje ve druhém kole. Co když vyhraje Miloš Zeman? Ten druhý pětiletý mandát nezvládne ve stavu, v jakém je. A já si nedokážu představit, že bych coby úředník obhajoval politiku Miloše Zemana, který otevírá náruč Číňanům.

Má podle vás pan Drahoš šanci uspět?

Nejsem jeho kouč. A poslední konfrontace, kterou Miloš Zeman měl, byla před pěti lety. Od té doby ale strašně sešel. Jak bude Miloš Zeman reagovat na někoho, kdo s ním nesouhlasí? Já vlastně nevím, koho máme za prezidenta. Když vidím toho muže, tak to je stín Miloše Zemana, to už není muž v plné síle, který nastupoval do funkce. Takže na to nedokážu odpovědět.