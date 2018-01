Druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu provázela ve druhém kole mnohem vyšší účast než v prvním. K urnám přišlo téměř 60 procent oprávněných voličů, což je téměř trojnásobek oproti kolu prvnímu - tehdy hlasovalo jen 23 procent voličů.

Sobotka jako vítěz prvního kola získal 33,5 procenta hlasů. Majitel největší české textilky Juta Hlavatý obdržel 25,2 procenta.

Hlavatý do Sněmovny kandidoval, ale nechtěl



Doplňovací volby se konaly právě kvůli Hlavatému. Dosavadní senátor za hnutí ANO byl v říjnu díky preferenčním hlasům zvolen do Sněmovny, a mandát senátora mu proto automaticky zanikl. Hlavatý následně vzbudil rozruch prohlášením, že poslancem vůbec být nechtěl a že netušil, že zvolením do Sněmovny mu zaniká mandát senátora. Poslaneckého křesla se vzdal a o místo v senátu usiloval znovu.

Kandidatura do Sněmovny byla podle něj jen symbolickou podporou hnutí ANO, o skutečné zvolení prý neusiloval. Na připomínku dodatečných nákladů na doplňovací volby do Senátu, které způsobil, odpověděl, že by je měli uhradit jeho voliči, kteří mu dali preferenční hlasy. Za tato slova se později omluvil.

Volební lístky s prezidentským i senátním kandidátem voliči na Trutnovsku házeli do volební urny v jedné obálce. Jedna obálka pro více druhů voleb se používá vůbec poprvé v historii. Český statistický úřad (ČSÚ) v této souvislosti upozornil na možné komplikace. Někteří představitelé obcí na Trutnovsku před druhým kolem dokonce mluvili o riziku podvodů s hlasovacími lístky. Oslovení volební komisaři ale zatím žádné problémy v tomto směru nezaznamenali.