„V této podobě bych rámy zrušil. Jsem přesvědčen o tom, že bezpečnost prezidenta i návštěníků, lze zajistit jiným způsobem. Podle stejné logiky by měly být vstupní rámy na obou koncích Karlova mostu i u vstupu na Staroměstské náměstí,” řekl Novinkám Jiří Drahoš.



S odstraněním rámů souhlasí i ostatní prezidentští kandidáti. Podle Michala Horáčka vytváří ještě větší bezpečností riziko.

„Myslím, že je to spíš demonstrace bezpečnosti, než že by měly nějaký vliv. Dá se to nahradit méně invazivními technologiemi,” uvedl kandidát Realistů Jiří Hynek.

S tím souhlasí i Petr Hannig. „Na Hradě může být něco, aniž by si to ten turista nebo návštěvník uvědomoval,” doplňuje Novinkám Hannig. Vratislav Kulhánek by viděl adekvátní náhradu třeba v síti kamer, v centrální kontrole nebo v zábranách, které zamezí vjezdu velkých aut.

Fischer: Hrad se zabarikádoval



Bývalý diplomat Pavel Fischer v souvislosti se zvýšenou bezpečností v sídle prezidenta, hovoří o nepřístupnosti Hradu. „Mně Hrad připadá, že se dneska zabarikádoval. Jako první věc bych udělal, že se ty barikády odstraní,” hodnotí situaci Fischer.

Také ale upozorňuje na to, že kancelář prezidenta možná mohla mít nějaké neveřejné informace, kvůli kterým k takovému řešení přistoupila.

Topolánek: Ani nacisti, ani komunisti takhle Hrad neuzavřeli



Bývalý premiér Mirek Topolánek opatření zavedená za éry Miloše Zemana srovnáná s obdobím protektorátu. „Uráží mě to. Ani komunisti, ani nacisti si nedovolili ten Hrad takhle uzavřít. Já bych opatření tohoto typu chtěl zrušit, ale musí se nahradit něčím adekvátním tak, aby kancelář prezidenta byla hodnověrně chráněna,” nešetřil kritikou Topolánek.

Jako první věc v pozici prezidenta by rámy odstranil i nejmladší kandidát na prezidenta Marek Hilšer. „Já bych otevřel Hrad. Myslím, že ty kontroly lidem akorát znepříjemňují život,” dodává Hilšer.

Prezident Miloš Zeman jako jediný z kandidátů rozhovor pro Novinky odmítl.