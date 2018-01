Bývalý premiér Mirek Topolánek i diplomat Pavel Fischer se již s dalajlamou setkali. V pozici prezidenta by ho však na Hradě s nějvětší pravděpodobností nepřijali, ale neoficiálně by se s ním sešli.

„Nemyslím si, že by měl přijít na Hrad na oficiální návštěvu někdo, kdo není státníkem. Ale v minulosti mi nedělalo problém se s dalajlamou setkat. Přijal jsem ho nikoli ve Strakově akademii, ale v Kramářově vile,” vzpomínal Topolánek.

„Nechtěl bych se zavírat na Hradě a dělat, že ho neznám,” řekl Novinkám Fischer s tím, že by se s ním určitě sešel v soukromí. Společně s Jiřím Drahošem a Jiřím Hynkem připomínají, že pokud by setkání na Hradě proběhlo, mělo by to být v kooperaci s vládou.

„Prezident musí vše, co činí, konat v zájmu ČR. Já nevím, co by ČR přineslo, kdybych přijal dalajlamu,” komentuje možnou situaci Hynek.

Pro jasné nepřijetí dalajlamy na Hradě se vyjádřil Vratislav Kulhánek.

Drahoš: Nejdřív bych se dohodl s vládou



„Pokud by to bylo po domluvě s vládou, přijal bych ho, jinak ne. Soukromě bych se s ním ale sešel,” uvedl bývalý předseda akademie věd Jiří Drahoš a upozornil, že dalajlama není oficiálním představitelem žádného suverénního státu.

Naopak Petr Hannig, Marek Hilšer i Michal Horáček by tibetského duchovního vůdce na Hradě přivítali.

„Na Hradě bych dalajlamu přijal, stejně tak, jako bych přijal papeže Františka. Je to člověk, který hlásá myšlenky, které jsou spojeny s prosazováním míru, a to si myslím, že není nic proti ničemu,” řekl lékař a zároveň nejmladší z kandidátů Marek Hilšer (41 let).

Hannig: Nikdo mi nebude diktovat, koho mám přijímat



Hudební producent Petr Hannig by s přijetím na Hradě také neváhal. „Samozřejmě bych ho přijal, protože mně nebude nikdo diktovat, koho mám nebo nemám ve svobodné zemi, kde já jsem prezidentem, přijímat,” sdělil Hannig.

Michal Horáček by dalajlamu sice na Hradě přijal, ale nikoliv s oficialitami. „Ne oficiálně s červeným kobercem,” vysvětlil Horáček. Dodal, že podobně byl dalajlama přijat v Bílém domě, jen do něj vešel jiným vchodem.

Prezident Miloš Zeman jako jediný z kandidátů rozhovor pro Novinky odmítl.