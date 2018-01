20:08 - „Je to velká politická porážka vítěze voleb. Po třech měsících jsme na začátku,” zhodnotil středeční jednání Stanjura.

20:06 - Mandátový a imunitní výbor pořád zasedá. Řeší, zda na úterní jednání pozve bývalého detektiva Jiřího Komárka.

20:05 - Základní příčina zmatku ve Sněmovně je podle šéfa ODS Fialy domluva Zemana s Babišem, že lze domluvit vládu bez většiny v dolní komoře.

19:50 - Sněmovna dnes o důvěře vládě Andreje Babiše hlasovat nebude. Jednání odložila do úterý 16. ledna. Pro návrh Stanjury zvedlo ruku 150 poslanců, proti byli jen komunisté.

19:48 - Stanjura navrhl přerušit schůzi do úterní 14 hodiny.

19:45 - Schůze pokračuje, zároveň však stále jedná mandátový výbor. Stanjura navrhl přerušit schůzi do úterní 14 hodiny. Pokud to Sněmovna neschválí, klub ODS si chce vzít pauzu 45 minut.

19:00 - Mandátový a imunitní výbor zasedá od 19 hodin. Šéf pirátských poslanců Michálek prohlásil, že když to hraje Andreji Babišovi do karet, svolají ANO a SPD výbor do tří hodin. „Rozhodnutí o vydání poslanců Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání však už od listopadu blokují obstrukcemi, které řádné vyšetření jejich kauzy sabotují,” uvedl.

18:52 - Lidovci si vzali hodinovou pauzu, aby přerušili jednání Sněmovny a mohl zasednout mandátový a imunitní výbor.

18:37 - Michálek znovu navrhl, aby se přerušilo jednání Sněmovny a sešel se mandátový výbor. Ten by měl rozhodnout, zda doporučí Sněmovně vydat Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. Až poté by Sněmovna měla hlasovat o důvěře vládě. Návrh místopředsedy Pirátů však neprošel, bylo pro něj 63 poslanců, proti jich hlasovalo 90. Kdo jak hlasoval, si můžete prohlédnout zde.

18:23 - Po středečním jednání Sněmovny se sejde mandátový a imunitní výbor. Má řešit pozvání dalších lidí na úterní schůzi výboru, na kterou jsou pozváni i Babiš s Faltýnkem.

17:50 - Zaorálka prý pobavilo Babišovo vyjádření o tom, jak se chce chovat v Evropě. „Nebudete schopni dělat evropskou politiku. Ta se dá dělat, když jste schopni předvést, že máte důvěru doma a že jste předvídatelný politik. Ne, že řeknete jeden týden něco a druhý týden něco jiného,“ rozvášnil se Zaorálek a vytrhl z vládního programu stránku.

17:42 - Zaorálek podotkl, že situaci blokuje premiér Babiš, na kterém ulpělo podezření z dotačního podvodu. „A to je potřeba odblokovat,” míní Zaorálek.

17:14 - Další opoziční poslanci vysvětlují, proč nepodpoří Babišovu menšinovou vládu. Diskuze je zatím bez větších emocí.

16:37 - Jurečka ocenil, že se prezident Zeman ve svém projevu zdržel vulgarit. Následně připomněl Zemanova dřívější slova o presumpci viny u politiků, kterou ve středečním projevu odmítl.

16:32 - Místopředseda lidovců Marian Jurečka požádal o přerušení jednání do přítomnosti premiéra a alespoň poloviny členů kabinetu. Návrh však nebyl přijat.

16:30 - Poslankyně apelovala na kolegy z ANO, zda si Babiš zaslouží jejich důvěru.

16:18 - Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se ve svém vystoupení věnuje zatím programu své strany. „Důvěry je hoden ten, kdo to již svými skutky dokázal,” vrátila se posléze k meritu věci.

16:02 - Lubomír Zaorálek (ČSSD) na Twitteru okomentoval programové prohlášení Babišovy vlády. „Nikdo nám nemůže dát to, co nám může Andrej Babiš slíbit. Tato země ale nepotřebuje sliby, nýbrž stabilní, jasně profilovanou vládu bez skvrny v podobě trestně stíhaného premiéra. Jen o takové vládě lze seriózně debatovat,” napsal.

15:43 - „Spojenectví Andrej Babiš – Miloš Zeman funguje,” komentoval Stanjura prezidentův projev ve Sněmovně. Podivil se, proč Zeman nechtěl po Babišovi garanci 101 hlasů už při prvním pokusu.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

15:37 - K pultíku přistoupil šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura „Je to vlastně dneska hrozná nuda. Jednáme o důvěře vládě a od rána slyšíme, jak to bude ve druhém kole. Je to velké manažerské selhání Andreje Babiše,“ uvedl.

15:27 - Místopředseda Sněmovny Jan Hamáček řekl, že programové prohlášení vlády je šité horkou jehlou. „Je hezké vybrat z programu všech politických stran něco zajímavého a zkompilovat to,” prohlásil.

15:15 - Předseda Pirátů Bartoš se obul do Babišových slov, že jeho vláda je vládou pro lepší Česko. „Já bych to možná nazval vláda slibem nezarmoutíš,” komentoval Bartoš.

Premiér Andrej BAbiš (ANO) během jednání Sněmovny o důvěře vládě

15:00 - Jeden z nejostřejších projevů ve Sněmovně zatím přednesl šéf poslanců STAN Jan Farský. Babiš podle něj není svobodný člověk „Nemůže se chovat, jak sám uzná za vhodné. Nemůže jednat v zájmu občanů, protože ho omezuje jednak jeho minulost, ale také současnost,“ dodal s poukazem privatizaci společnosti Unipetrol i na stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Podle Farského se Babiš nemůže plně věnovat řízení země. „Představte si, že vám a vaší rodině hrozí až 10 let vězení, za to, co jste udělal v podstatě vy,“ uvedl s poukazem na kauzu Čapího hnízda.

14:34 - Jednání Sněmovny pokračuje. Slovo si vzal předseda ODS Petr Fiala, po něm vystoupil předseda KSČM Vojtěch Filip. ODS podle Fialy nynější vládu nepodpoří, protože se na ní domluvili jen prezident Zeman a Babiš. Filip zase řekl, že mu ve vládním prohlášení chybí závazek, zda kabinet opravdu předloží zákon o obecném referendu.

14:30 - Babiš novinářům řekl, že pokud jeho menšinová vláda nezíská důvěru, podá demisi na příští vládě – tedy 17. ledna. „Potom ji odnesu na Hrad,” uvedl premiér.

13:46 - První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že topka by vládu ANO nepodpořila, ani kdyby v ní nefiguroval Babiš. „Hnutí ANO jest Andrej Babiš,” řekla novinářům.

12:53 - Místopředseda Sněmovny Jan Hamáček přerušil jednání do 14:30.

12:51 - „Dejte do programového prohlášení vystoupení z EU a z NATO a vláda získá důvěru,” doporučil Chovanec s poukazem na dosavadní spolupráci ANO s SPD, respektive komunisty, kteří to požadují. ČSSD vládu rovněž nepodpoří.

12:48 - Milan Chovanec (ČSSD) hnutí ANO připomněl čtyři roky společné vlády. Pozastavil se nad tím, proč se v programovém prohlášení objevují věci, které ANO v minulosti odmítalo.

12:39 - Šéf SPD Tomio Okamura zopakoval, že ani jeho hnutí vládu nepodpoří. Nerealizuje totiž program SPD a nepozvala hnutí do vlády.

12:38 - Kalousek očekává, že se vláda bez důvěry omezí na správu země a vyvaruje se zásadních rozhodnutí.

12:37 - Kalousek se pozastavuje nad tím, že vláda hodlá zavést již dříve zavedená opatření, která byla předchozím kabinetem, jehož bylo ANO členem, zrušena.

12:31 - „Lhář nám doporučil někoho, o kom víme, že lhal, a je podezření, že i kradl. A my mu máme věřit?” pozastavil se Kalousek nad doporučením prezidenta Miloše Zemana, který se na podporu Babiše a jeho vlády vyslovil.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek

12:29 - Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek připomněl Babišovu spolupráci s StB i jeho trestní stíhání. „Není to jediný důvod, proč TOP 09 nemůže vyslovit vládě důvěru,” doplnil s tím, že „důvěra je emoce”.

12:27 - „Pokud důvěru nezískáme, jsme otevřeni. Naše hnutí je pro všechny, a proto si myslím, že ve finále byste nás měli podpořit,” uzavřel Babiš své vystoupení.

12:24 - „Kdybysme neudělali menšinovou vládu, tak bysme ty vaše zákony nemohli projednávat,” vzkázal Babiš dalším stranám ve Sněmovně. Další strany vyzval, aby se zapojily a „dodaly odborníky”. „My vám budeme naslouchat a aktivně spolupracovat,” dodal s tím, že očekává i kontrolu ze strany opozice.

12:20 - Babiš hovoří o potřebě novelizace zákona o státní službě, který podle něj ministrům svazuje ruce při získávání odborníků.

12:14 - Při druhém pokusu bude Zeman po Babišovi požadovat alespoň 101 podpisů poslanců, kteří jeho kabinet podpoří. Až poté ho jmenuje premiérem, řekl prezident při odchodu ze Sněmovny. [celá zpráva]

12:02 - Babiš představuje programové prohlášení vlády. Jako prioritu uvedl například digitalizaci a zlepšení elektronické komunikace s úřady.

11:48 - Šéf ODS Petr Fiala komentoval Zemanův projev slovy, že se prezident věnoval spíše jednotlivostem než celkovému obrazu. „Z jeho projevu bylo jasně vidět, že za dva dny znovu kandiduje. Nakonec nám ale dal za pravdu, že koncept menšinové vlády A. Babiše je neudržitelný,” zhodnotil Fiala.

11:40 - Babiš mluví o tom, jak jeho vláda chce být aktivní v Evropě. Vymezil se také proti nelegální migraci. „Budeme prosazovat jasnou strategii. Nejsme v eurozóně, ale to neznamená, že jsme méněcenní,” konstatoval.

11:30 - Zeman uzavřel svůj projev. Slovo si vzal Babiš.

11:28 - Pokud Babišova menšinová vláda nezíská důvěru, Babiš bude jmenován premiérem i podruhé, zopakoval Zeman. Zavázal se, že dá dostatečný prostor, aby mohla proběhnout jednání, která budou směřovat k většinové vládě nebo menšinové vládě s tolerancí nebo podporou některých subjektů. „Je zde několik variant takové podpory. Nebudu ty strany jmenovat, ale řeknu vám čísla: 103, 108, 115 a 140,” nastínil.

11:23 - Prezident mluvil také o programovém prohlášení vlády. Podpořil zákon o obecném referendu, přímou volbu starostů, hejtmanů a primátorů.

11:17 - Zeman se obává, aby to po pěti letech kauza Čapí hnízdo neskončila stylem „Sorry jako.”

11:15 - Zeman apeloval na poslance, aby v případě Babiše ctili presumpci neviny. „Od starořímských dob platí presumpce neviny. A presumpce neviny říká, že na obviněného je potřeba pohlížet jako na nevinného do doby, dokud není odsouzen,” řekl. „Prosím politiky, aby si nehráli na policejní vyšetřovatele, státní zástupce a soudce,” podotkl.

11:11 - „Pokud jde o osobu premiéra, je pochopitelné, že premiérem má být jmenován předseda vítězné strany. Nesnáším, jestliže je toto pravidlo obcházeno a vzniká slepenec neúspěšných stran, které se snaží vytlačit vítěze na okraj politického spektra,” prohlásil Zeman.

Dodal, že na druhou stranu je povinností jmenovaného premiéra usilovat o partnerství s méně úspěšnými politickými subjekty a hledat s nimi dohodu.

11:07 - Prezident poslancům radil, aby chodili mezi lidi. „Přeji vám, abyste nikdy neztratili kontakt se svými voliči, ale abyste tento kontakt rozšiřovali a nespoléhali se na kontakt jen v předvolební kampani,” uvedl.

11:05 - Zeman v úvodu projevu poblahopřál poslancům ke zvolení a popřál jim hodně úspěchů v práci.

11:00 - Schůze pokračuje. Během chvíle vystoupí Zeman se svým proslovem.

Prezident Miloš Zeman s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO)

10:55 - Prezident Zeman dorazil do Sněmovny, aby podpořil menšinovou vládu Andreje Babiše. Do jednacího sálu nešel po schodech, jako v minulosti, ale využil výtah.

Zleva ministr životního prostředí Richard Brabec, premiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Martin Stropnický a ministryně obrany Karla Šlechtová

10:38 - Návrh Pirátů neprošel. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) přerušil schůzi do příchodu prezidenta Zemana. Ten by měl na plénu vystoupit pět minut po jedenácté.

10:30 - Michálek na výtky Filipa reagoval s tím, že schůze Sněmovny může být přerušena, zasedne mandátový a imunitní výbor, a poté by jednání dolní komory pokračovalo.

10:14 - „Byl by to precedens, který tu nikdy nebyl. Rozhodovali bychom bez doporučení mandátového a imunitního výboru. Mohlo by nás to posunout k revolučnímu právu,” prohlásil šéf KSČM Vojtěch Filip směrem k návrhu Pirátů.

„Máte v úmyslu narušit fungování ústavních institucí. Nemáte zájem, aby se dodržovala pravidla, která tady platí,” vyčetl jim.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

10:11 - Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek zdůraznil, že žádost policie o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání je ve Sněmovně od 1. prosince. „Pokud se má makat, tak ať se začne makat v imunitním výboru,” prohlásil Michálek.

10:05 - Šéf Pirátů Bartoš navrhl, aby poslanci nejdříve projednali žádost policie na zbavení imunity Babiše a Faltýnka, a teprve potom hlasovali o důvěře vládě. S návrhem Pirátů souhlasí hnutí STAN.

9:44 - Předseda SPD Tomio Okamura se vymezil proti hnutí ANO. „Babišův program nevolilo více než 70 procent občanů, proto by neměl vládnout sám,” míní Okamura. Babiš podle něj vytváří mediální realitu, že on je jediný, kdo chce pracovat. „Není to pravda, SPD chce také pracovat. Ale nevyměníme stafáž za koryta,” tvrdí Okamura.

9:33 - Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura zkritizoval prezidenta Miloše Zemana. „Je to třetí vláda, kterou jmenoval Miloš Zeman. První vláda nezískala důvěru, druhá získala, třetí nezískala. To je důkaz, že to nedělá dobře. Miloš Zeman selhává jako prezident,” prohlásil Stanjura v narážce na kabinet Jiřího Rusnoka.

9:25 - Šéf ODS Petr Fiala označil středeční hlasování za mimořádně důležité. Zároveň zkritizoval Babiše, že v Poslanecké sněmovně neproběhla žádná jednání, která by vedla ke vzniku transparentní většiny.

9:07 - TOP 09 je podle Kalouska připravena podpořit předřazení bodu o vydání Babiše a Faltýnka.

9:05 - Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek připomněl Babišovu minulost u StB i podezření, že se měl dopustit podvodu v případu dotací pro Čapí hnízdo.

9:03 - Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil podle očekávání oznámil, že jeho strana vládu nepodpoří. Připomněl, že Babiš s TOP 09 vůbec nejednal a celé sestavování kabinetu je pouze „marketingovým tahem”

8:58 - ČSSD je podle Chovance nicméně ve druhém pokusu připravena k věcnému jednání o vládě. Musí být mimo jiné proevropská a nesmí v ní být obvinění politici.

8:55 - Babiš na tiskové konferenci po středečním ranním jednání vlády vysvětloval, proč je jeho menšinový kabinet výhodný. „Pokud bychom nepřišli s tím menšinovým kabinetem, tak jaká by byla dnes situace? Pořád by vládla vláda pana Sobotky v demisi. Vláda od 13. prosince funguje, vykročili jsme správným směrem,“ hájil se Babiš.

8:47 - Chovanec se také krátce vyjádřil k programovému prohlášení vlády. „Všichni mají slíbeno vše a nikdo nedostane nic. Je to, jak kdyby pejsek a kočička vařili dort,” uvedl Chovanec. [celá zpráva]

8:44 - Vláda by se podle ČSSD měla dozvědět, že nemá důvěru, co nejdříve. Statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec řekl, že ve středu se bude jednat tak dlouho, jak bude třeba.

Zleva předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka a statutární místopředseda strany Milan Chovanec (oba ČSSD)

8:40 - ČSSD podle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky chce, aby k hlasování o důvěře došlo dnes, a proto nebude chtít jednání přerušit. Návrh, který přednesli Piráti a demokratický blok hnutí STAN, lidovci, TOP 09 a ODS, tak nepodpoří. „Kdyby se hlasování odložilo, tak by to bylo v rozporu s ústavou naší republiky,” řekl Chvojka.

8:30 - Stejné stanovisko má i hnutí STAN. „Není žádný důvod dále čekat. Minulá Sněmovna rozhodla o vydání za 27 dní od doručení žádosti, dnes je to 50 dní a k tomu ještě přibyla zpráva OLAF,“ řekl předseda poslaneckého klubu Jan Farský a dodal, že chtějí také nejdříve hlasovat o vydání Babiše a Faltýnka a až poté o vyslovení důvěře vládě. Pokud by k tomu došlo, budou iniciovat přerušení schůze.

8:26 - „V případě, že by se to podařilo, tak by Sněmovna měla rozhodnout bez doporučení mandátového a imunitního výboru,” řekl Bartoš a dodal, že podpoří další návrhy, které se budou snažit tento bod předřadit. V případě, že i přesto k hlasování o důvěře vládě dojde, Piráti vládu nepodpoří.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na tiskové konferenci před jednáním Poslanecké sněmovny o důvěře vládě kritizuje novou verzi programového prohlášení menšinového kabinetu hnutí ANO.

8:25 - Předseda Pirátů Ivan Bartoš na tiskové konferenci řekl, že ještě před hlasováním o důvěře vládě Andreje Babiše bude chtít předřadit bod hlasování o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

8:20 - Poslanecké kluby ještě před jednáním Sněmovny mají krátké tiskové konference a vyjadřují se k dnešnímu jednání.

Očekává se, že vláda důvěru nezíská



Hlasování Sněmovny o vyslovení důvěry vládě patří mezi klíčové znaky parlamentního systému. Podle ústavy je totiž vláda odpovědná právě Poslanecké sněmovně.

K vyslovení důvěry je potřeba většina přítomných poslanců. V případě, že poslanci nevysloví důvěru dvakrát za sebou, jmenuje prezident předsedu třetí vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. Tím je Radek Vondráček z hnutí ANO.

Očekává se, že Babišův menšinový kabinet důvěru napoprvé nezíská. Poslanecké kluby všech stran kromě ANO už se vyjádřily, že vládu z různých důvodů nepodpoří.

Pakliže ani potřetí vláda nezíská důvěru, může prezident rozpustit Sněmovnu a vyhlásit předčasné volby.