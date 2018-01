Dopis má být odpovědí na dřívější Fischerovu výzvu, aby Zeman vstoupil do volební kampaně. [celá zpráva]

„Připomínám, že se prezident republiky dne 10. března zavázal, že nepovede žádnou osobní kampaň, nebude útočit na žádného ze svých protikandidátů a nebude se účastnit žádné rozhlasové a televizní debaty,” píše se v dopise.

„Prezident republiky klade velký důraz na dodržení slova daného veřejně občanům, tak nelze z logiky věci vyhovět,” píše dále v dopise hradní kancléř Vratislav Mynář.

V závěru dopisu kancléř uvádí, že pokud o to bude Pavel Fischer stát, jistě se může po konci kampaně s prezidentem sejít. „Do budoucna se jistě najde vhodná příležitost pro splnění vašeho přání setkat se s prezidentem republiky,” končí slova dopisu.

Fischer: Sdělte nám, co je ve zprávě OLAF



Fischer také uvedl, že na Hrad zaslal dopis ohledně výsledků šetření OLAF v kauze Čapí hnízdo. „Tady se děje něco vážného. Obrátil jsem se na prezidenta a na ministryni financí Alenu Schillerovou, aby nám sdělila, co je v té zprávě, protože za ni všichni platíme,” řekl novinářům Fischer. Prezident podle něj může v této situaci také na politiky vyvinout přiměřený tlak.

Fischer na tiskové konferenci viditelně dojatý poděkoval všem podporovatelům a řekl, že cítí velikou odpovědnost. V posledních dnech se podle něj celou Českou republikou šíří tzv. tyrkysová revoluce, podle klíčové barvy jeho kampaně.

„Drtivý finiš” Fischerovy kampaně



„Kampaň nabírá netušenou dynamiku. Máme drtivý finiš. Věděli jsem od počátku, že naše kampaň nebude vytapetována bankovkami, ale bude stát na podpoře dobrovolníků,” řekl šéf jeho kreativní kampaně Jakub Husar.

„Pojďme to dotáhnout do vítězného konce, máme to na dosah,” vyzval voliče sám Fischer, kterému podporu vyjádřila i řada známých osobností.

Mezi nimi například operní pěvkyně Dagmar Pecková, herci Jiří Mádl a Jan Potměšil, senátor a bývalý rektor Univerzity Karlovy Petr Hampl, někdejší kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg nebo československá televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka Kamila Moučková.