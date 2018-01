Babiš s Faltýnkem se z jednání omluvili. Zůstává otázkou, zda výbor vydá doporučení poslancům o vydání, nebo jednání odročí na jindy, aby se mohli Babiš s Faltýnkem k případu vyjádřit. Mají na to právo, není to ale jejich povinnost.

Důvodem omluvenky je zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), se kterou se Babiš s Faltýnkem dosud neseznámili. Dokument je součástí trestního spisu české policie, která případ vyšetřuje, a kromě premiéra a jeho dlouholetého kolegy podezírá z trestných činů dalších devět lidí.

Na výbor dorazil po 10.00 policejní vyšetřovatel Pavel Nevtípil, případ odmítl komentovat. Po poledni ho vystřídal státní zástupce Jaroslav Šaroch, rovněž bez podrobnějšího komentáře, při příchodu pouze uvedl, že neví, na co se ho poslanci budou ptát.

Policejní vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo Pavel Nevtípil

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Oslovení členové výboru se různí v názoru, jak naložit s Babišovou žádostí o odklad jednání. Podle některých by se mělo rozhodnout již nyní, ostatní chtějí Babišovi vyhovět.

Nespokojení poslanci



Například Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že oba podezřelí zákonodárci by měli mít právo slyšení před výborem, ale v řádu několika málo dnů. Ve středu bude Sněmovna jednat o vyslovení důvěry Babišově menšinové vládě a podle Výborného není reálné, aby výbor hlasoval o žádosti policie vydat Babiše s Faltýnkem k trestnímu stíhání ještě před důvěrou.

Další termín pro výbor pro něj připadá v úvahu ve čtvrtek a sněmovní plénum by mohlo o policejní žádosti rozhodnout na schůzi, která začne příští týden v úterý.

Naopak předseda klubu Pirátů Jakub Michálek chce, aby výbor dokončil projednávání policejní žádosti už nyní.

„Zítra má být hlasování o důvěře, takže by bylo logické, aby dneska mandátový výbor rozhodl věc, která už tady několik měsíců leží. Nejdříve by se mělo vyřešit, jestli premiér bude, nebo nebude stíhán, teprve potom by se mělo hlasovat o důvěře,“ řekl novinářům.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že důvod, kvůli němuž požádali Babiš s Faltýnkem o odklad slyšení, neuznává jako omluvu.

Šéf výboru Stanislav Grospič (KSČM) před jednáním novinářům řekl, že nelze odhadovat další vývoj. Nejdřív se podle něj musí vyřešit, zda poslanci vyhoví omluvence Babiše s Faltýnkem.

Pokud nevyhoví, výbor může rozhodnout, ve hře je ale rovněž další odklad. „Může dojít k odložení, pokud by někteří členové výboru měli potřebu seznámit se se zprávou OLAF v českém překladu,“ dodal.

Dokument je k nahlédnutí v anglickém originále na ředitelství pražské policie, někteří poslanci z výboru si jej byli v předchozích dnech prostudovat.

Podezření z podvodu potvrdil i OLAF



OLAF podle médií, která ze zprávy citovala, došel k závěru, že v projektu Čapího hnízda jsou nesrovnalosti, žadatel neuvedl pravdivé informace a některé dokonce zatajil. Problém je také anonymní majetková struktura. Bruselští úředníci rovněž doporučují české justici, aby se zabývala podezřením z podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie.

Zleva Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek (oba ANO)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Babiš s Faltýnkem obvinění odmítají, podle premiéra je projekt farmy naprosto v pořádku, peníze jsou řádně investované a kauza je politicky motivovaná.

Policie podezírá Babiše a ostatní, že farmu účelově vyjmuli z koncernu Agrofert, který dříve patřil Babišovi a nyní je kvůli jeho působení v politice ve svěřeneckém fondu. Farma tak mohla dosáhnout na dotace pro malé a střední podniky, což by pod Agrofertem s miliardovými tržbami nešlo. Farma se později pod Agrofert vrátila zpět.