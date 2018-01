Z aktuálně 540 členů pirátské strany se fóra, které se konalo první lednový víkend roku 2018, zúčastnilo více než 200 delegátů. Ti se vedení strany mnohdy velmi kriticky ptali na její budoucí směřování. Obava panovala především z toho, že Piráti ztratí přátelského ducha a stanou se velkou stranou a vytratí se osobní kontakt.

Předsednictvo ale doufá, že se tak nestane. „Náš úspěch přišel ve chvíli, kdy funguje podhoubí místních a krajských sdružení. To nejklíčovější je, aby si každý poslanec udržel co nejužší vztah se svou skupinou. Věříme, že to zvládneme a vezmeme si poučení z jiných pirátských stran v Evropě,” komentovala obavy Novinkám první místopředsedkyně strany Olga Richterová.

Ambice je podílet se za čtyři roky na sestavování vlády Místopředseda Pirátů Jakub Michálek

Podle místopředsedy Jakuba Michálka, který je zároveň mnoha členy považován právě za tvůrce přerodu strany, je ale třeba najít kompromis, aby si strana zachovala hodnoty, na nichž vznikla.

Michálek: Doufám, že budeme táhnout za jeden provaz



„Čekají nás změny, abychom se stali ze strany, která má malé preference, ve stranu, která má velké preference. Teď budou poměrně složité doby, neslibujeme, že bude vše jednoduché, ale doufám, že budeme táhnout za jeden provaz,” řekl na sjezdu Michálek.

Na závěrečné společné fotce je jasným předsedou Pirátů ten panák s černou kšiltovkou v bílém tričku. A to je pokrok Mediálního odboru. Kde je Bartoš, Ferjenčík, Michálek a spol.? pic.twitter.com/x9xONEZKhg — Pirátské noviny (@piratenewscz) 6. ledna 2018

Piráti míří vysoko. Jako společná nit se celým fórem táhla ambice vyhrát za čtyři roky volby. „Vize musí být smělé, kdybychom neměli vize, nikdy nejsme tam, kde jsme teď. Máme šanci uspět a porazit i hnutí ANO,“ prohlásil na sjezdu předseda strany Ivan Bartoš. [celá zpráva]

Všichni shodně připomínají, že strana už funguje od roku 2009. „Nejsme rychlokvaška. Dostali jsme se do zastupitelstev, na magistrát do Prahy, do Sněmovny a další ambice je podílet se za čtyři roky na sestavování vlády,” netají se velkými cíli Michálek.

Peksa: Stačí dát voličům, co chtějí



Až třetina občanů podle něj hledá liberální stranu, kterou Piráti chtějí být. „To je potenciál, ze kterého můžeme čerpat pro příští volby,” doplnil Novinkám Michálek.

Nemalé ambice s ním sdílejí i ostatní členové předsednictva. „Z mého pohledu stačí jít a dát těm voličům to, co chtějí, a myslím, že se tady na to strašně dlouho čekalo,” řekl místopředseda Mikuláš Peksa.

Stojíme proti velkým hráčům, proti hnutí ANO, proti SPD, které se neštítí používat ty nejnižší lži v rámci svého politického marketingu Místopředseda Pirátů Radek Holomčík

„Abychom měli třicet procent v příštích parlamentních volbách, záleží na tom, kolik nás bude a jací budeme,” doplňuje Richterová a dodává, že o úspěchu strany nepochybuje. Je ale podle ní třeba růst neuspěchat.

„Jsme otevřená strana lidí, kteří se neustále učí, kde se postupně navazují přátelství. Myslím, že fungujeme jako dobrá parta,” dodává Richterová.

Holomčík: Stojíme proti hráčům, kteří používají lži



Za největší soupeře považují Piráti hnutí ANO a SPD Tomia Okamury. „Je to hodně velký cíl, ale to bylo i těch deset procent loni. Samozřejmě stojíme proti velkým hráčům, proti hnutí ANO, proti SPD, které se neštítí používat ty nejnižší lži v rámci svého politického marketingu,” řekl Novinkám místopředseda Radek Holomčík.

Podle Michálka je na marketing Andreje Babiše třeba reagovat dobrovolníky a na dezinformace transparencí. „Na ovládání a způsob, jakým chce Babiš řídit stát a eliminovat politickou i právní odpovědnost, tak na to je třeba reagovat tím, že se budou utužovat zdroje odpovědnosti,” představil Michálek svou vizi politického boje s hnutím ANO na další čtyři roky.

Nové předsednictvo Pirátů



Kromě předsedy Ivana Bartoše své posty na fóru obhájili poslanci Mikuláš Peksa jako odborník na zahraniční politiku a Jakub Michálek, který bude mít na starosti otázky legislativy, transparentnosti a společně s Bartošem se jako předseda poslanců bude podílet na politickém vyjednávání.

Novými členy předsednictva jsou poslanec Radek Holomčík, jenž by měl mít na starosti problematiku zemědělství a venkova. Jako první místopředsedkyni si Piráti zvolili Olgu Richterovou, jež zaštiťuje oblast sociální politiky a vzdělávání. [celá zpráva].

Na neděli měli Piráti pro delegáty připravené diskuzní panely mimo jiné na témata jako obecné referendum, strategie v komunálních volbách nebo EET.