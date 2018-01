Předseda Ivan Bartoš získal sedm nominací. Na stranickém fóru zveřejnil svou kandidátskou řeč, v níž zdůrazňuje především to, že strana by se měla více otevřít veřejnosti a na politice strany by se mělo podílet několik tisíc členů z celé republiky.

Od nově zvolených dvaadvaceti poslanců Bartoš očekává aktivní činnost při plnění programových cílů a realizaci konceptu „Otevřené občanské Sněmovny”.

„Z exponované pozice prosazovat v jednáních i médiích 20 priorit, které jsme zvolili z našeho programu a díky váze, která je okolím pozici předsedy připisována tyto výsledky zúročovat v rámci osobní podpory našich krajských posádek,” píše Bartoš ve své kandidátské řeči.

Ivan Bartoš je předsedou Pirátu s krátkou přestávkou v roce 2013 od roku 2009.

Ivan Bartoš

FOTO: Novinky

Na pozice místopředsedů kandidují například poslanci Jakub Michálek, Mikuláš Peksa, Radek Holomčík, Olga Richterová nebo Petr Třešňák. O křeslo ve vedení strany se uchází i vysokoškolský učitel Giuseppe Maiello, ředitel vydavatelství Altar Martin Kučera a ředitel zdravotnické neziskové organizace InAverz Zdeněk Hřib.

Výsledky volby předsedy by měly být známy po 13. hodině, poté budou následovat volby místopředsedů, kteří by měli být známi nejpozději v 18:00. Piráti mohou předsedu i místopředsedu volit i on-line.

Michálek: Nálada bude dobrá



Jakub Michálek Novinkám před začátkem sjezdu řekl, že žádné překvapení při volbách neočekává. „Je to první celostátní fórum po volbách, kde jsem skončili výborně a já myslím, že nálada bude dobrá. Očekávám, že se uvidím s lidmi, které mám rád z celé republiky,” řekl dobře naladěný Michálek.

Česká pirátská strana byla založena v roce 2009. Do Sněmovny se tak probojovala po osmi letech od svého založení a v lavicích jí nyní zastupuje dvaadvacet poslanců. Úspěch Piráti zaznamenali také ve volbách do pražského zastupitelstva, kam se v roce 2014 dostal Jakub Michálek, Mikuláš Ferjenčík, Adam Zábranský a Ondřej Profant.

Zastoupení mají Piráti také v Královehradeckém, Karlovarském a Jihomoravském kraji.