Ze zaslaných odpovědí vyplynulo, že jediný, kdo je pro zachování kontrol, je současný prezident Miloš Zeman.

„Hlavní důraz klademe na prevenci a v té bezpečnostní kontroly nelze ničím nahradit. Platí, že bezpečnost návštěvníků Pražského hradu je na prvním místě, a její zajištění bude vždy spojeno s určitými omezeními,“ odpověděl na apel Kolínské za prezidentskou kancelář Martin Hakauf. Už před Vánoci oznámil Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček, že bezpečnostní složky doporučily opatření zachovat.

Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš v odpovědi na otevřený dopis Kolínské označil otevření Hradu jako jednu ze svých klíčových priorit. Koncepci otevření Hradu by po zvolení prezidentem dopracoval. Podnikatel Michal Horáček by zrušil takzvaná bezpečnostní opatření hned v první den nástupu do úřadu. Podle něho prohlídky riziko naopak zvyšují.

Kontroly na Hradě

Lékař Marek Hilšer by postupoval jako Horáček. Hradní areál byl podle něj neměl působit jako uzavřená pevnost, ale jako součást historického centra. Podle Jiřího Hynka byl Pražský hrad přístupnější než dnes i „za dob tuhého socialismu“.

Bývalý český velvyslanec ve Francii a v Monaku Pavel Fischer mezi adresáty dopisu Kolínské nebyl, v anketě ČTK se ale vyjádřil k bezpečnostním rámům, zátarasům a prohlídkám opatrněji. „Nechal bych si předložit analýzu důvodů, proč se zavedla bezpečnostní opatření včetně zátarasů v současném rozsahu,“ řekl Fischer.

Kolínská: Ponižující šacování bude brzy za námi



Kolínská je ráda, že problém neprostupnosti Pražského hradu vnímají prezidentští kandidáti na prezidenta jako naléhavý. „Považuji to za příslib toho, že éra turniketů, prohlídek a ponižujícího šacování bude již brzy za námi. Praha si zaslouží, aby byl Pražský hrad její přirozenou součástí,“ vyjádřila Kolínská pro Právo svůj osobní názor s tím, že na Hradě se kříží každodenní pěší trasy obyvatel okolních čtvrtí.

„Chodilo a chodí se sem nejen do galerií, do muzea, na koncerty a divadelní představení, do kostela nebo na poštu, ale také to bývala cesta do práce či do školy,“ dodala Kolínská.

Často kritizovaná opatření zavedl Pražský hrad předloni v létě.