Od konce července, měsíc po prvním nálezu pozitivních uhynulých kusů, se v okrese Zlín podařilo zastřelit více než dva tisíce kusů černé zvěře, z toho 553 divokých prasat v samotném ohnisku zamoření (červená zóna), které se rozprostírá na padesáti čtverečních kilometrech severovýchodně od Zlína. Patnáct kusů této zvěře bylo v červené zóně nakaženo africkým morem.

Myslivcům a Státní veterinární správě se zároveň podařilo v červené zóně objevit 191 uhynulých divokých prasat, která byla napadena africkým morem. Dalších 183 uhynulých divočáků objevených v červené a v mírnější zelené zóně zamoření nakaženo nebylo.

Už více než půl roku se myslivcům a Státní veterinární správě daří držet napadené kusy právě v padesátikilometrové ploše červené zóny. Podle Mahdalíka i dalších veterinářů je to v porovnání s jinými oblastmi unikát.

Elektrický ohradník lemuje i silnici mezi Velíkovou a Hrobicemi na archivním snímku

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

„Teď je africký mor například v Polsku a všichni můžeme sledovat, jak velkou rychlostí postupuje. Po polovině listopadu se objevil u Varšavy a během necelých dvou měsíců se podle nálezů napadené zvěře rozšířil na vzdálenost sedmdesát pět kilometrů. To je ohromná plocha. U nás mor stále držíme na padesáti čtverečních kilometrech,“ sdělil.

Podle informací z konce prosince by mělo být v ohnisku zamoření už jen několik posledních kusů černé zvěře, a to z původního počtu více než sedmi set kusů. „Zbyly tam jen dvě skupiny po pěti kusech, pak tam byla jedna skupina tří selat a jednoho kance. Takže nyní může být v ohnisku zamoření něco přes deset kusů zvěře,“ spočítal Mahdalík.

Kance nejde zastavit

Nyní očekává, že dojde ke ztížení podmínek udržení afrického moru v ohnisku zamoření. Je podle něj totiž pravděpodobné, že v posledních týdnech došlo k přecházení zvěře přes pachové i elektrické ohradníky.

„Koncem prosince napadl sníh a došlo k omezení funkčnosti elektrických ohradníků. Pořád běží říje divokých prasat a kanci mají silný hormonální tlak. Kanci nyní migrují, ať se nám to líbí, nebo ne. Ty nezastavíme. Zatím ale máme veškeré nálezy kusů pozitivních na africký mor v červené zóně, tedy v ohnisku zamoření. Doufejme, že díky likvidaci kusů v červené zóně nedojde k masivnímu rozšíření moru do dalších oblastí,“ poznamenal Mahdalík.

Jeden z myslivců na čekané. (archivní foto)

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Dosud není jisté, zda se vrátí na Zlínsko skupina speciálních policejních odstřelovačů, která v oblasti nákazy africkým morem prasat zastřelila během dvou měsíců 141 divočáků. „Jejich případnou pomoc budeme projednávat v pátek. V ten den se rozhodne o dalším postupu,“ sdělil šéf veterinární správy.

Na otázku, zda by policejní pomoc ještě přivítal, odpověděl: „Nerad bych předbíhal. Každopádně to, co zde policie dokázala, byla výborně provedená práce. Je ale potřeba pochválit i myslivce, kteří policisty zaváděli na jednotlivá stanoviště.“