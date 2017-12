Nejteplejší by měl být první lednový týden. Noční teploty by se měly pohybovat v intervalu od 3 do -2 stupňů Celsia, denní potom od 2 do 6 stupňů. Potom budou teploty postupně klesat. Předpovědní moduly ale nepředpokládají třeskuté mrazy. „Teploty by se měly pohybovat většinou v intervalech běžných hodnot pro danou roční dobu,“ uvádí web ČHMÚ.

V týdnu od 8. do 14. ledna by noční teploty měly klesat a pohybovat se mezi 1 až -6 stupni, průměrné denní kolem 3 stupňů.

Od poloviny měsíce by se mělo více ochlazovat. V týdnu od 15. do 21. ledna by noční teploty měly klesat a pohybovat se mezi 0 až -10 stupni a denní mezi -4 až 4 stupni. Postupně by mělo na horách přibývat sněhu. Sněžit by mělo začít také v nižších polohách.

V týdnu od 22. do 28. ledna by měly noční teploty klesat až k minus 11 stupňům a denní by se měly pohybovat mezi -5 až 5 stupni.