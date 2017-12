Kdo by chtěl zažít opravdu zajímavého Silvestra a nevadí mu troška námahy a nepohodlí, může vyrazit na Lysou horu. Čekat na příchod nového roku může na dvou turistických chatách, které sice mají ubytování již dlouho dopředu rezervováno, ale obě restaurace budou v provozu.

Ohňostroje jako na dlani

Žádné speciální menu restaurace nepřipravují, ovšem jídelní a nápojové lístky jsou poměrně bohaté. Rezervace zde není nutná. Zatímco restaurace na Bezručově chatě se zavírá těsně před půlnocí, sousední chata Maraton bude v provozu ještě déle, podle zájmu. „Loni tady byli lidé do čtyř hodin do rána,“ řekl vedoucí chaty Martin Pamerson.

Zájem o prožití silvestrovské půlnoci na Lysé hoře je podle něj poměrně značný. „Pokud je jasno, tak vidíte jako na dlani ohňostroje v okolních městech, což je opravdu zajímavý zážitek, ale musí být dobrá viditelnost. Loni bylo úplně jasno, uvidíme, jaké počasí bude na Lysé hoře letos,“ dodal Pamerson.

Horská služba vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám a namrzlým turistickým stezkám doporučuje výstup na Lysou horu zejména zdatným turistům, pokud možno s vybavením, jako jsou mačky nebo hůlky.

Vlastní raut

Nejspíš nejoriginálnější akcí v konzervativním silvestrovském výběru akcí v Jihlavě bude Silvestr pořádaný sportbarem Pinec klub. Provozovatelé totiž dají návštěvníkům vedle standardních her k dispozici prázdný rautový stůl – s předpokladem, že občerstvení si hosté, kteří si na poslední den v roce v provozovně zarezervují místa předem, donesou z vlastních kuchyní.

„Silvestr na Pinecklubu.cz aneb Dones si vlastní občerstvení“ je tak akcí bez vstupného, účastníci si zaplatí jen to, co vypijí. „Rautový stůl je připraven pro ty, kteří se chtějí o svoje dobroty podělit a ochutnat od ostatních,“ zvou pořadatelé.

Zkrátka nemusí na Vysočině přijít ani děti. Rodinný park Robinson v Jihlavě pro ně připravil akci s názvem Silvestr za stovku. Od 10 do 17 hodin tu děti čekají dárky, soutěže, přípitek a diskotéka, a to za stokorunu na osobu, jak zmiňuje název akce.

Budovu vysílače a hotelu na Ještědu otevřeli v roce 1973 a podle toho tu bude vypadat letošní Silvestr. Vstupné pro jednu osobu stojí právě 1973 korun a celá akce se ponese ve znamení návratu do 70. let.

„Jako inspiraci pro vhodné oblečení doporučujeme lidem videoklip skupiny Cartonnage, který se natáčel u nás v hotelu,“ říká Petr Šmaus ze společnosti Ještěd, která hotel a restauraci provozuje. V ceně je večerní čtyřchodové menu, půlnoční guláš i novoroční přípitek. Součástí návratu do 70. let bude i disko.

Silvestrovský program nabízí drtivá většina podniků v Plzni, ale netradiční zážitek a zcela zdarma budou mít lidé v centru města. V neděli se totiž mimořádně otevře střecha bývalého kina Elektra v centru města. Jak ale organizátoři upozorňují, jediné, co nemohou nabídnout, je dostatek jídla. To si lidé musí vzít s sebou.

„Místo vnímáme jako prostor, odkud je nejkrásnější pohled na Plzeň. Otevřeme pár hodin před půlnocí a na tak dlouho, jak se nám bude chtít. To, co vám můžeme slíbit, je krásný výhled, příjemná atmosféra a hudba,“ sdělili organizátoři akce z PechaKucha Night Plzeň.

Drahá Paloma

Jedno z nejdražších menu nabízí Restaurace Paloma v Průhonicích u Prahy, která je spojena se jménem premiéra Andreje Babiše. Tým v čele se šéfkuchařem Nicolasem Decherchi přichystal na silvestrovský večer speciální desetichodové menu, řekla Právu recepční Aneta. Strávníci si musejí připravit 7400 korun.

Můžou se těšit například na carpaccio z langustýn a ústřic Gillardeau s kaviárem Sologne, mangem a limetou, dále se budou servírovat pečené hřebenatky s lanýžem, artyčokovým mousselinem, překryté pěnou ze šampaňského, následují medailónky z ráčků pečené s kokosem, celerovým mousselinem s bazalkou a krevetami s citrusovou omáčkou nebo konfitované mandarinky s kaštanovou emulzí a sorbetem z mandarinkového likéru.

„Není to záležitost na jeden týden, trvá třeba půl roku, než to všechno sestaví, aby to bylo správně,“ doplnila Aneta s tím, že tyto pokrmy mohou lidé ochutnat právě jen poslední den roku. Alkoholické nápoje, které nejsou v ceně menu, podává restaurace ze své stálé nabídky.