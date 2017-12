Několikaměsíční spor tak končí happy endem. Ošetřovatelka Danuše Lásková se bude v novém roce moci znovu starat o klienty domova, ve kterém strávila značnou část života.

Silné pouto nezaniklo

„Všichni se mně diví, že se chci do zaměstnání vrátit. Ale pracovat pro takové zařízení sedmadvacet let, to je dlouhá doba, za kterou se vytvoří řada vztahů. Mezi mnou a klienty, kteří jsou tam delší dobu, už vzniklo silné pouto,“ řekla Právu Lásková.

Žena z jižního Plzeňska na letošní rok jen tak nezapomene. Ještě v březnu ji kraj ocenil za vynikající práci v sociálních službách. „Má vstřícný a empatický přístup ke klientům. Plní úkoly i nad rámec svých pracovních povinností. Motivuje ostatní spolupracovníky svým vlastním příkladem. Podporuje nové projekty,“ píše se na webu Plzeňského kraje.

Jenže za několik měsíců bylo vše jinak. Lásková se v domově, jehož zřizovatelem je právě Plzeňský kraj, zhroutila. K tomu došlo poté, co jí údajně vyhrožoval náměstek hejtmana pro oblast sociální péče Zdeněk Honz (ČSSD), který ji měl pod nátlakem donutit sepsat výpověď. [celá zpráva]

Podle Láskové proto, že s dalšími ženami chtěla vytvořit odbory kvůli nespokojenosti s péčí o klienty. Honz v reakci pro Právo vše odmítl a výpověď ošetřovatelky označil za nepravdivou.

Věci se daly do pohybu poté, co Lásková vše popsala v dopise. Ten poslala několika politikům, jež označila za ochránce demokracie. Mezi nimi byl i europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), který jako jediný začal případ řešit. Věcí se pak začal zabývat i plzeňský hejtman Josef Bernard (ČSSD). Po zářijovém článku v Právu přišla v závěru roku dobrá zpráva.

Těší se na spolupráci

„Rozhodli jsme se, že paní Láskové vyhovíme. Byla znovu přijata do domova seniorů v Žinkovech. Jsem rád, že vše dopadlo smírným řešením pro obě dvě strany. Problém tím pro mě končí a na další spolupráci s paní Láskovou se těším,“ sdělil Právu Bernard.

Lásková si ale na nástup do práce ještě musí počkat. „V září jsem spadla ze štaflí, takže jsem na nemocenské dovolené s úrazem nohy a v novém roce mě čeká operace,“ vysvětluje oceněná ošetřovatelka. Do žinkovského domova už ale dochází i přes stávající hendikep.