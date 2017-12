Komunikaci ohledně kauzy si vyhradilo pražské městské státní zastupitelství, které zatím případ nekomentuje. Informaci o ukončení vyšetřování Čapího hnízda ze strany OLAF potvrdila ve středu mluvčí evropského úřadu Silvana Enculescuová.

V případě, že úřad OLAF v rámci šetření dojde k závěru, že se jedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo že trestný čin byl přímo prokázán, ministerstvo financí informuje navíc policii. mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec

Mluvčí českého ministerstva financí Michal Žurovec uvedl, že zpráva do ČR ještě nedorazila. „Platí, že výstupem šetření úřadu OLAF je závěrečná zpráva (Final Report) zasílaná ministerstvu financí ČR se zjištěními a doporučeními. Ministerstvo informaci o závěrech každého šetření postupuje věcně příslušným úřadům k dalšímu opatření,“ vysvětlil mluvčí.

Těmito místy může být ministerstvo pro místní rozvoj, Nejvyšší státní zastupitelství nebo třeba řídicí orgán daného operačního programu. „V případě, že úřad OLAF v rámci šetření dojde k závěru, že se jedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo že trestný čin byl přímo prokázán, ministerstvo financí informuje navíc policii,“ upřesnil Žurovec.

České vyšetřování

Ministerstvo financí je v právní oblasti hlavním partnerem OLAF za ČR, takže je standardním příjemcem zpráv a pak je rozesílá dalším institucím. „To zároveň nevylučuje, že OLAF v konkrétních případě může kontaktovat i jiné instituce než ministerstvo financí,“ dodal mluvčí.

Kauzou Čapí hnízdo se zabývá po vlastní linii také česká policie, v případu byl obviněn premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. Poté, co v říjnových volbách znovu získali poslaneckou imunitu, však policie jejich stíhání přerušila. Obvinění stále čelí dalších devět lidí, včetně manželky premiéra Moniky Babišové.

Policie znovu o Babišovo a Faltýnkovo vydání požádala koncem listopadu, žádostí se nyní zabývá sněmovní mandátový a imunitní výbor.

Babiše policie podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek kauzu označují za účelovou.

Akcie na majitele

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele.

Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.