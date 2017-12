„Obžalobu jsem podal ve středu na celkem 13 fyzických osob a čtyři právnické, a to pro několik trestných činů,” řekl ve čtvrtek Právu Kadlček.

Obvinění jsou podezřelí například z poškození finančních zájmů Evropské unie, podplacení, přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Není úplně jasné, zda je v kauze kromě Půty obžalovaný i jiný politik. „Mohu jen obecně říci, že mezi obžalovanými jsou osoby politicky činné, úředníci podílející se na schvalovacím procesu evropských dotací a dále osoby ze stavebních firem a zástupci subdodavatelů, kteří se měli podílet na legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ uvedl na dotaz Práva Radim Kadlček.

Půta byl sice v říjnu zvolen do Sněmovny, ale na konci ustavující první schůze se poslaneckého mandátu vzdal. [celá zpráva]

Na tento krok žalobce musel počkat, stejně tak na oficiální dokument o rezignaci Půty. „Byl to poslední dokument, který jsem vyžadoval,” uvedl státní zástupce.

„Písemné potvrzení jsem ze Sněmovny obdržel v minulých dnech a poté tak mohl podat obžalobu na všechny obviněné,” doplnil k tomu Kadlček s tím, že případ nyní bude řešit liberecká pobočka ústeckého krajského soudu.

Ničeho jsem se nedopustil, tvrdí hejtman



Půta byl policisty obviněn už v listopadu 2014 a od počátku obvinění odmítá. „Ničeho nezákonného jsem se nedopustil,“ napsal ve čtvrtek znovu v prohlášení reagujícím na krok státního zástupce.

„Policie mi klade za vinu, že jsem aktivně prosazoval projekt rekonstrukce kostela v Liberci. Prosazovat, aby projekty Libereckého kraje získaly peníze z ROP Severovýchod, je ale součástí práce hejtmana. Kritiku bych si zasloužil spíš za to, kdybych to nedělal. Žádný úplatek jsem za to ani za nic jiného nedostal,“ uvedl Půta.

Uvítal také, že se po více než třech letech od obvinění kauza přesouvá k soudu. „Budu se moci obhájit. Byl to jeden z důvodů, proč jsem se vzdal poslaneckého mandátu,“ doplnil Půta.

Část kauzy, v níž je obžalován Půta, se týká rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci. V rámci projektu za 65 miliónů korun se z něj měly stát geotermální lázně. Projekt ale nakonec žádnou evropskou dotaci nezískal. V operačním programu ROP Severovýchod byl totiž od počátku vedený jako rizikový, a peníze tak měl dostat až dodatečně po realizaci a celkové kontrole. Nakonec se ale vůbec neuskutečnil.

Kauza se týká ještě jednoho evropského projektu, a to oddychové zóny Perštýn v Liberci, kde se mělo prostavět přes 30 miliónů. V tom ale Půta nefiguruje. Ani na tento projekt se žádná evropská dotace nečerpala.