„Nejhorší moje vlastnost, a to mi říkají všichni, je, že zapomínám na křivdy, co mi kdo v životě učinil. Já si pamatuji jen to dobré, co mi kdo dobrého učinil. Nevím, jestli bych to bral za negativum,“ odpovíděl jako první Petr Hannig.

Měkké srdce má prý i Jiří Hynek. „Když na mě někdo tvrdě, tak opravdu narazí. Ale dost jsem zpracovatelný přes soucit, já to o sobě vím. Je to moje Achillova pata a umím s tím bojovat,“ svěřil se přítomným posluchačům.

Vratislav Kulhánek uznal, že někdy mluví příliš rychle. „Někdy reaguji příliš emocionálně a rychleji mluvím, než myslím, ale v posledních letech na tom dost pracuju,“ uvedl.

Pavel Fischer v odpovědi připomněl své předchozí zaměstnání: „Nejtěžší je pro mě, že bývám příliš velký diplomat.“

Debata prezidentských kandidátů. Na snímku zleva Jiří Drahoš, Marek Hilšer, Michal Horáček, Vratislav Kulhánek, Pavel Fischer a Petr Hannig.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Horáček má prý charakterových vad více. „Mám mnoho hrozných vlastností, ta nejhorší pro můj tým je, že si často sedám do čokoládových bonbónů v autě,“ rozesmál publikum. „Druhá vlastnost je urputnost, já tím strašně trýzním své okolí. A třetí je vášeň,“ dodal.

Nechávám věci po bytě, přiznal se Hilšer

Marek Hilšer se přiznal k paličatosti. „Jsem také měkkosrdcatý, což by prezident neměl být. A moje manželka mě nemá ráda za to, že nechávám věci po bytě,“ dodal.

Drahoš se přihlásil k „typické“ vlastnosti mužů. „Každý chlap je ješitný, ono to asi neplatí jen pro muže, ale i pro dámy. Dělám, co mohu,“ prohlásil.

Téměř všichni přítomní kandidáti se shodli na kritice kampaně „mee too“, ve které se převážně ženy veřejně svěřují se zkušenostmi se sexuálním násilím.

„Kampaň sleduji z dálky a jsem z ní občas rozpačitý,“ řekl Drahoš s tím, že sám nikdy nikoho neobtěžoval a ani nikým obtěžován nebyl.

Debata prezidentských kandidátů. Na snímku po směru hodinových ručiček Michal Horáček, Marek Hilšer, Vratislav Kulhánek, Jiří Drahoš, Jiří Hynek a Pavel Fischer.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Podobnou odpověď zvolil i Hilšer. Podle Horáčka je myšlenka kampaně dobrá, politoval se však, že jej nikdy žádná krásná žena neobtěžovala. Za smysl kampaně se postavil Fischer: „Kampaň jsem viděl a přijde mi důležité, aby se o takových věcech veřejně mluvilo.“

Kulhánek se obává, že bude také nějakou ženou brzy nařčen ze sexuálního harašení. „Pomáhal jsem dámám obléci plášť a teď trnu, že se nějaká objeví a řekne, že jsem ji sexuálně obtěžoval,“ sdělil posluchačům. Podle Hynka kampaň spíš obětem násilí škodí. „Kampaň ubližuje trýzněným a terorizovaným ženám, protože je utlačuje někam do pozadí,“ prohlásil. Hannig se domnívá, že kampaň odradí mladé muže dvořit se ženám. „Evropa vymírá. A když už mladí chlapci uvidí někde krásnou dívku, tak se ji budou bát oslovit,“ myslí si.

Miloš Zeman už při oznámení své kandidatury uvedl, že se nebude účastnit debat, další adept na jeden z nejvyšších ústavních funkcí v Česku Mirek Topolánek se středeční diskuse v Centru současného umění DOX neúčastnil.

První kolo volby nové hlavy státu se uskuteční 12. a 13. ledna, případné druhé kolo, do kterého postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, by se mělo uskutečnit o čtrnáct dnů později.