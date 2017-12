Dlouhodobý výhled se týká období od 18. prosince do 14. ledna příštího roku.

„První týden bude teplotně průměrný. Minimální noční teploty vzduchu se budou pohybovat v první polovině týdne kolem -4 stupně Celsia, postupně kolem 0 stupňů Celsia. Maximální denní teploty budou zpočátku kolem +1 stupně Celsia, ve čtvrtek kolem +5 stupňů Celsia a na konci týdne kolem +2 stupňů Celsia,“

V neděli bude oblačno až polojasno, přičemž ojediněle se mohou sněhové přeháňky. Teploty v noci budou padat na -5 až -7 stupňů, přes den vystoupí až na +2 stupně.

Podobný charakter počasí lze očekávat i v následujícím týdnu, kromě sněhu však bude padat také déšť nebo déšť se sněhem. To platí i pro víkend, který bude končit Štědrým večerem.

Meteorologové o tomto víkendu očekávají oblačno až zataženo a na většině území déšť nebo déšť se sněhem, od vyšších poloh většinou sněžení. Přechodně může být místy polojasno. Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat v rozmezí +2 až -3 °C, při zmenšené oblačnosti místy kolem -5 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty budou v intervalu 0 až 5 °C.

Nejteplejší bude týden před Silvestrem



Z následujících čtyř týdnů by měl být nejteplejší ten druhý, tedy od 25. do 31. prosince. Průměrný týdenní teplota se bude pohybovat od -2 do +3 stupňů Celsia.

„Srážkově očekáváme celé období (od 18. prosince do 14. ledna) průměrné až slabě nadprůměrné. Kromě prvního týdne v novém roce, který je průměrný, jsou ostatní týdny srážkově průměrné až nadprůměrné. Nejvíce srážek by mělo spadnout hned v prvním týdnu s průměrným týdenním úhrnem v rámci ČR kolem 19 mm. V ostatních týdnech budou úhrny většinou v intervalu 10 až 15 mm.