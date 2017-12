Poslanec, jemuž jeho kritici přezdívají kvůli jeho zapojení do zásahů Veřejné bezpečnosti v roce 1989 „komunistická mlátička”, je jediným kandidátem.

Třebaže premiér Andrej Babiš (ANO) ještě před svým jmenováním do čela vlády požádal komunisty, aby zvážili Ondráčkovu nominaci, KSČM na Ondráčkovi trvá.

Zdeněk Ondráček coby příslušník pohotovostního pluku v televizním rozhovoru v roce 1989 hájí policejní zásah proti demonstrantům

FOTO: Česká televize ČT24

Volba předsedů komisí budou dvoukolová. Pokud by Ondráček nebyl zvolen ani v jednom z kol, musela by se konat volba nová. Pokud by pak komunisté chtěli nominovat jiného ze svých poslanců, museli by Ondráčka z komise úplně odvolat, připomněl předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO).

Poslanci již zvolili členy vyšetřovací komise k privatizaci těžební firmy OKD. Zasedat v ní budou Josef Hájek (ANO), Václav Klaus mladší (ODS), Leo Luzar (KSČM), Lubomír Zaorálek (ČSSD), Lukáš Černohorský (Piráti), Lubomír Volný (SPD), Pavla Golasowská (KDU-ČSL), Dominik Feri (TOP 09) a Petr Pávek (STAN).