Návrh na odvolání Krnáčové předložil předseda zastupitelů TOP 09 Václav Novotný. „Téma politické zodpovědnosti jste nastolila vy. Já vás požádal, abyste ji dovodila. Neučinila jste nic. Rada pod vaším vedením věděla, v jakém stavu lávka je, proto navrhuji odvolání z funkce," řekl Novotný.

O návrhu budou zastupitelé jednat po polední pauze.

Krnáčová ČTK řekla, že politickou zodpovědnost je třeba vyvodit poté, co skončí vyšetřování. Kdy policisté zkoumání ukončí, není jasné.

Praha prý neví, co s penězi

Zprávu o pádu lávky předložil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Uvedl, že lávka byla sledována a zjištěná zkoumání nepřinesla indicie, že by se měla zřítit. Rovněž řekl, že na místě lávky bude přívoz a město řeší provizorní přemostění. TSK vyzval k prozkoumání vnitřních postupů a dokumentů týkajících se lávky.

Dolínkova zpráva vyvolala diskusi. Podle opozice vedení města o stavu lávky vědělo a nekonalo. „Očekával bych jasnou omluvu a postoj k situaci. Někdo nesl zodpovědnost a někdo by měl skončit,” řekl zastupitel Alexandr Bellu (ODS).

Jeho stranický kolega Filip Humplík řekl, že čekal, že vedení města nyní bude ve velkém investovat do opravy mostů. „S penězi nevíte, co dělat, a já neslyšel žádné řešení. Slyšel jsem jen, že tři roky o tom víte a nic jste nedělali,” řekl.

Špatný stav mostů nepřišel s koalicí



Koaliční zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice) navrhl, aby TSK do čela týmu mostařů vzala odborníka z ciziny. „Rybník mostařů je u nás malý a je třeba, aby v tom týmu zavál nový vítr,” řekl.

Předsedkyně opozičních zastupitelů ODS Alexandra Udženija navrhla odvolat šéfa TSK. „Nerozumím tomu, proč se lávka včas neopravila. Věděli jste, že je ve špatném stavu, ale nic jste neudělali. Je to festival politického alibismu a neschopnosti jednat,” řekla. Zároveň navrhla, aby rada dostala za úkol připravit do ledna koncepci rekonstrukce mostů včetně vyčíslení nákladů a harmonogramu.

Zástupci koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) výtky odmítali. Podle Dolínka město do mostů investovalo. „Kdyby TSK byla příspěvková společnost, pak by pan ředitel už nebyl ředitelem, ale je to akciová společnost,” řekl.

Zastupitel Petr Novotný (ANO) řekl, že koalice nechce problém zametat pod koberec. „Nechme to, prosím, na vyšetřování policie, je to necelých 14 dní, co se to stalo. Špatný stav mostů se nestal nástupem této koalice,” řekl.