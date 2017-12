Zákon o střetu zájmů nenutí ministry zbavit se vlastnictví firem. Odstoupit musí pouze z řídicích pozic a členství ve statutárních orgánech, a to do 30 dnů od zahájení výkonu funkce. V Milkově případě by to muselo být do 13. ledna, neboť vláda má být jmenována 13. prosince.

Pokud by si Milek své firmy ponechal, od okamžiku jeho vstupu do vlády by se však nesměly účastnit veřejných zakázek, získávat dotace či investiční pobídky. To platí pro všechny společnosti, v nichž má člen vlády více než 25procentní podíl.