Objevily se spekulace, že by zde mohli lidé trikem volit prezidenta dvakrát. To však systém podle vnitra nedovolí. Každý volič dostane jen jednu šanci jít k volbám a jednu obálku, do které bude moci vložit oba lístky – pro senátorského i prezidentského kandidáta. Nebude tak možné, že by volil prezidenta dvakrát.

Vnitro navíc chystá finanční přilepšení předsedům a zapisovatelům volební komise, aby je lépe motivoval. Zapisovatele si vybere sám starosta.

Poprvé budou na Trutnovsku voliči vkládat oba hlasovací lístky do jedné, společné úřední obálky. Ukládá to zákon o volbě prezidenta republiky. „Zákon říká, že v případě, že se s prezidentskými volbami konají ve stejném termínu i jiné volby, tak se jedná o společné volby a má být danému voliči vydána jen jedna obálka,“ vysvětlil Právu náměstek ministerstva vnitra pro legislativu Petr Mlsna.

Je na voliči, zda bude hlasovat jen v jedněch, či obojích volbách. „Ale žádný volič nemůže hlasovat dvakrát. Žádnému voliči, který již volil, nemůže být nikdy vydána druhá obálka,“ zdůraznil Mlsna.

Není možné, aby volič hlasoval dvakrát – jednou na základě vydaného voličského průkazu a podruhé v okrsku, kde je veden ve stálém seznamu voličů Klára Pěknicová, mluvčí ministerstva vnitra

Není tedy možné, aby volič hlasoval nejprve v jednom druhu voleb a následně při další návštěvě volební místnosti ve druhém druhu voleb. „Okrsková volební komise si totiž ve výpisu ze seznamu voličů poznamená u voliče vydání úřední obálky a podruhé mu již úřední obálku vydat nemůže,“ vysvětlila Klára Pěknicová z vnitra.

Rozptýlila tak obavy některých médií, že trutnovští voliči budou moci hlasování zmanipulovat. Obavy panovaly zejména z toho, že by se volič komisi ohlásil, že jde volit pouze senátora, a za plentou vložil do obálky i z domova připravený lístek pro prezidentského kandidáta. Toho by následně šel volit znovu druhý den.

Manipulace nebude možná ani prostřednictvím voličských průkazů, o které mohou voliči požádat nejpozději dva dny přede dnem voleb. „Učiní-li tak volič, obecní úřad o tom učiní poznámku do stálého seznamu voličů a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Takový volič pak nemůže bez prokázání se voličským průkazem (který odevzdá komisi) hlasovat. Není tedy možné, aby volič hlasoval dvakrát – tj. jednou na základě vydaného voličského průkazu a podruhé v okrsku, kde je veden ve stálém seznamu voličů,“ dodala Pěknicová.

„Jedním z opatření, které zavedlo ministerstvo vnitra v reakci na zjištění Nejvyššího správního soudu, bylo vydání pokynu ohledně postupu při výběru zapisovatele okrskové volební komise,“ uvedla Pěknicová.

Zatímco členové okrskových volebních komisí jsou delegováni obvykle kandidujícími subjekty, do jejichž výběru nemůže volební orgán zasahovat, zapisovatele komise nově jmenuje starosta z řad svých úředníků.

Starostové malých obcí, kteří žádné úředníky nemají, se mohou obrátit na krajský úřad. Nedojde-li ani takto ke jmenování, může starosta jmenovat zapisovatelem osobu s vysokoškolským vzděláním.

„Pokud ani takto nedojde ke jmenování zapisovatele, je možné jmenovat osobu, která má zkušenosti na úseku voleb nebo vnitřní správy státu a u níž je s ohledem na dosavadní praxi zjevné, že bude spolehlivě vykonávat funkci zapisovatele okrskové volební komise,“ dodala Pěknicová.

Vyšší odměny

Ve spolupráci s ministerstvem financí a ministerstvem práce nyní vnitro připravuje navýšení zvláštních odměn za výkon funkce zapisovatele a předsedy komise.

Členovi okrskové volební komise nyní náleží odměna za volby 1300 korun, zapisovateli 1500 korun a předsedovi komise 1600 korun.

Konají-li se volby v souběhu s jinými volbami, tak jako na Trutnovsku, zvyšuje se odměna za výkon funkce o 400 korun. V případě konání dalšího kola prezidentských nebo senátních voleb se zvyšuje odměna o dalších 200 korun.