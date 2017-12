Alena Schillerová dorazila do Lán krátce před 13. hodinou. S prezidentem Milošem Zemanem řešila otázky daňové problematiky a státního rozpočtu. „Mým cílem je vyrovnaný státní rozpočet,“ řekla po schůzce Schillerová.

Setkání podle ní proběhlo ve velmi uvolněné atmosféře a odchází z něj s nejlepšími pocity.

On-line finanční úřad



Na resortu působí již 27 let a ve své práci by chtěla kontinuálně pokračovat. „Chci, aby se dosáhlo zjednodušení daňového systému. Naložili jsme zátěž poplatníkům, narovnali jsme podnikatelské prostředí a teď bychom měli pracovat na zjednodušení,” řekla Schillerová.

Doplnila, že jednou z jejích hlavních priorit je online finanční úřad, který by chtěla vytvořit do dvou let. Součástí toho by podle ní měla být třeba možnost podat daňové přiznání z domova.