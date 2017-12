„Pamatuji si, že když jste nastoupil do funkce, tak jste řekl, že jste Strýček Skrblík. Pokud jste to myslel vážně, tak to na návrhu rozpočtu fakt není poznat,“ strefoval se do Pilného Stanjura. Kritizoval především 50miliardový schodek a nízké investice.

Kritikou nešetřila ani TOP 09, která navrhuje vrátit rozpočet vládě. Ta by měla podle topky snížit celkové výdaje státu o 22,4 miliardy korun. Nový návrh by měl kabinet předložit do 20 dnů.

Podle TOP 09 v rozpočtu chybí peníze na investice, naopak v něm jsou zbytečné výdaje na provoz státu.

„Rozpočet na rok 2018 projídá budoucnost. Rozpočet je výsledkem politiky vlády za několik let,“ prohlásil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek a zkritizoval končící koalici za nezodpovědné meziroční zvyšování výdajů.

„Považujeme za nepřijatelné, aby byl předložen rozpočet s 50miliardovým deficitem. Rozpočet je připraven bez jakýchkoliv priorit, rozdává se kdekomu,” kritizoval šéf ODS Petr Fiala.

Méně do investic, více do státních zaměstnanců



„Nesouhlasíme s tím, že vláda dává v době ekonomického růstu do investic o desítky miliard méně než vláda, která se musela vyrovnávat s hospodářskou krizí,“ komentovala první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Narážela tak na období let 2009 až 2013, kdy byl ministrem financí právě Kalousek.

Kalousek vládě vytkl, že plánuje vydat na investice 89,8 miliardy korun, což je proti roku 2017 pokles o 14,1 miliardy. Podotkl, že naopak státní zaměstnanci vyjdou příští rok státní kasu na 186,4 miliardy korun, což je o 24,4 miliardy více než v roce 2017.

Končící vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL předložila Sněmovně rozpočet se schodkem 50 miliard korun. Příjmy rozpočtu jsou navrženy na 1314,5 miliardy korun, výdaje by měly činit 1364,5 miliardy korun.