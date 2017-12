Stát na sanaci a další úpravy areálu vepřína v Letech vynaloží podle odhadů ještě 120 miliónů korun. Vláda odkup schválila již dříve, smlouva byla podepsána na konci listopadu. [celá zpráva]

Na valné hromadě ve Vrcovicích na Písecku bylo přítomno 92,4 procenta akcionářů. Pro schválení převodu bylo 89,16 procenta z přítomných akcionářů, proti 10,84 procenta.

Právní zástupce jednoho minoritního akcionáře Jan Válek řekl, že pravděpodobně do 30 dní podá žalobu proti pondělnímu usnesení.

Tábor pro Romy



Vepřín se rozkládá na sedmi hektarech. Tvoří jej třináct hal, v nichž je chováno zhruba 13 tisíc prasat.

Na stejném místě přitom stál za druhé světové války takzvaný cikánský tábor. Zařízení v Letech bylo zprovozněno v srpnu 1940 jako takzvaný kárný pracovní tábor. Podobné zařízení existovalo v Hodoníně u Kunštátu. V lednu 1942 se oba tábory změnily na sběrné, v srpnu byly v obou místech zřízeny koncentrační tábory.

Od té doby do května 1943 prošlo táborem v Letech 1308 Romů, a to mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zahynulo a přes 500 bylo převezeno do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Z koncentračních táborů se nevrátilo asi 600 romských vězňů. Podle odhadů bylo nacisty zavražděno 90 procent českých Romů.

Vepřín skončí v Letech příští rok na jaře. O památník se bude starat Muzeum romské kultury.