Trosky trojské lávky odvezou do betonárky na zkoumání. Nahradit ji má pontonový most

Zbytky zřícené lávky, která do soboty spojovala Císařský ostrov a Troju, budou odvezeny k blízké betonárce, kde budou podrobeny znaleckému zkoumání. V pondělí to oznámil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Lávku by mohl na jaře nahradit provizorní pontonový most, který byl na místě již v minulosti, než jej strhla povodeň.