Zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem je na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a Krkonoších v Libereckém kraji. Jinak jsou silnice na severu Čech vlhké či vymrzlé. Ojediněle se vyskytují mlhy, jež mohou namrzat. Ráno byly teploty mezi minus dvěma až minus šesti stupni Celsia.

Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost při jízdě po celém Libereckém kraji, v Krušných horách a na Ústecku. Vozovka D8 byla ráno vlhká a sjízdná bez omezení.

Přes den by mělo být podle předpovědi zataženo až oblačno, zpočátku ojediněle, postupně místy až polojasno nebo skoro jasno. Večer očekávají meteorologové přibývání frontální oblačnosti od severozápadu a na horách místy sněžení. Nejvyšší denní teploty budou mezi třemi a minus dvěma stupni Celsia, na horách mezi minus jedním až minus pěti stupni.

Mlha a sněhové přeháňky

Sněhové přeháňky a místy se vyskytující mlha komplikují v neděli ráno dopravu na Pelhřimovsku. Hlavní silnice na Vysočině včetně dálnice D1 jsou většinou suché, vymrzlé a sjízdné bez omezení. Na vedlejších sinicích na Jihlavsku, Třebíčsku a Žďársku leží místy zledovatělá ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Řidiči tam podle silničářů musí věnovat jízdě zvýšenou opatrnost.

Na Vysočině je v neděli ráno většinou zataženo, ojediněle se objevují mrznoucí mlhy a slabé sněžení. Teploty se pohybují od jednoho do čtyř stupňů Celsia pod nulou. Během dne bude místy oblačno. Oblačnost bude večer od západu přechodně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou minus tří až plus jednoho stupně. Mírný severní až severozápadní vítr se bude večer měnit na západní.

Náledí i sněhové přeháňky či mlhy mohou v neděli komplikovat sjízdnost také v Moravskoslezském kraji. Ve vyšších polohách navíc může být ujetá či zledovatělá vrstva sněhu.

Na Bruntálsku by řidiči měli být opatrní především v horských oblastech Jeseníků, kde může být kvůli sněhovým srážkám snížená dohlednost. Na Opavsku je na silnici I/46 mezi Sudicemi a Rohovem náledí, na silnicích nižších tříd mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Na Ostravsku, Karvinsku a Novojičínsku jsou cesty převážně holé a mokré, sjízdné jsou tak bez většího omezení. Na Frýdecko-Místecku musí řidiči ve vyšších polohách počítat s ujetou vrstvou sněhu.

Ujetá a zledovatělá vrstva sněhu

Na Šumavě a na Prachaticku leží ve vyšších polohách na silnicích ujetá a zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Řidiči tam podle silničářů musí věnovat jízdě zvýšenou opatrnost. Ostatní silnice v Jihočeském kraji jsou sjízdné bez omezení.

Na jihu Čech je zataženo a většinou bezvětří. Teploty se pohybují od jednoho do sedmi stupňů Celsia pod nulou. Během dne by podle meteorologů měla oblačnost ubývat místy až na skoro jasno. Večer od severozápadu postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty vystoupí na minus dva až plus jeden stupeň, na horách v 1000 metrech bude kolem mínus pěti stupňů.

Ujetý sníh či zbytky sněhu leží také na silnicích v Orlických horách a Krkonoších. Řidiči musejí být opatrní také na Moravskotřebovsku, kde na cestách v lesích leží místy zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Na Lanškrounsku silničáři varovali před náledím.

Nejchladněji bylo v neděli ráno na hřebenech Krkonoš, kde teploty klesly k minus deseti stupňům Celsia. Přes den by na východě Čech mělo být zataženo až oblačno, ojediněle se slabým sněžením. Místy může být i polojasno. Teploty by se měly pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia, na horách má být kolem minus pěti stupňů.