9:16 - Poslanci zatím bez problémů potvrdili do čela petičního výboru Helenu Válkovou (ANO), do čela rozpočtového výboru Miloslavu Vostrou (KSČM) či Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) do vedení výboru pro evropské záležitosti.

9:15 - Sněmovna se nakonec dohodla, že o každém předsedovi výboru se bude hlasovat odděleně.

9:13 - Poslanci řeší, zda se mají šéfové výboru potvrzovat každý zvlášť, nebo dohromady.

9:09 - Místopředseda lidovců Jan Bartošek navrhl, aby se o předsedovi bezpečnostního výboru hlasovalo zvlášť. O všech ostatních výborech se má hlasovat dohromady.

9:00 - Začíná středeční schůze Sněmovny.

Bez předsedy prozatím zůstává zahraniční výbor, do jehož čela by měli poslanci zvolit exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD).

Kontroverze vzbuzuje zejména Radek Koten (SPD), jehož si za předsedu zvolili členové bezpečnostního výboru. Na svém facebookovém profilu přitom sdílel řadu dezinformací. [celá zpráva]

Sněmovna již dříve potvrdila Stanislava Grospiče (KSČM) do čela mandátového a imunitního výboru. Organizační výbor vede Radek Vondráček (ANO) z titulu funkce předsedy Sněmovny.