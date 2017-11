Prezident následně kabinet pověří vykonáváním funkce do jmenování nové vlády. Miloš Zeman by měl šéfa vítězného hnutí ANO Andreje Babiše jmenovat premiérem 6. prosince, menšinovou vládu pak 13. prosince.

Demisi Sobotkova vláda písemně pošle k podpisu Zemanovi na Hrad. Jelikož prezident bude od středy do pátku na návštěvě Jihomoravského kraje, odešle mu demisi hradní kancelář tam.

Sobotkův kabinet se sejde do jmenování nové vlády ještě jednou, a to 6. prosince, uvedl na Twitteru mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Novinkám sdělil, že se nakonec ještě sešlo pár bodů, které by měl dosluhující kabinet probrat, nejde prý ale o nic zásadního.

Napětí mezi Sobotkou a Babišem

Kabinet ve složení ČSSD, ANO a KDU-ČSL začal vládnout v lednu 2014. Během necelých čtyř let se v něm vyměnilo devět ministrů.

Kabinet se nemusel potýkat s žádnou korupční aférou, nicméně po celou dobu vládnutí se projevovalo napětí mezi premiérem a někdejším šéfem ČSSD Sobotkou a předsedou ANO Andrejem Babišem.

Snad největší spor vypukl letos na jaře, kdy se Sobotka rozhodl podat demisi celé vlády kvůli nevyjasněným Babišovým majetkovým poměrům i jeho střetu zájmů. Sobotka nakonec demisi stáhl a místo toho odvolal Babiše.

Mezi změny, které vláda přinesla, patří například zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví s výjimkou platby za pohotovost, zavedení elektronické evidence tržeb či zrušení druhého důchodového pilíře.

Pospíšil: Vláda omezila svobodu



Končící vládu zhodnotil nový předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Mrzí mě, že vláda neprosadila nic, co by zásadně pomohlo českým občanům. Nikomu by nemělo být lhostejné, že Sobotkova vláda úplně rezignovala na důchodovou reformu nebo opravdové snižování státního dluhu, ze kterého bychom měli prospěch všichni,“ komentoval Pospíšil.

Hlavním výsledkem práce této vlády jsou podle něj nové zákony, které omezují naši svobodu.