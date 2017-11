Pro rezignaci Sobotky hlasovalo 78 zástupců jihomoravské ČSSD, proti tomuto usnesení jich bylo 33, 14 se zdrželo hlasování, řekl ČTK tajemník krajské ČSSD Michal Škerle.

Sobotka ani volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek do Břeclavi nedorazili. K jejich neúčasti na konferenci se vyjádřil bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. „Je to škoda, mohli mít zpětnou vazbu od členské základny ČSSD na jižní Moravě,“ napsal na svém Facebooku.

K zásadní obměně vedení strany vyzvala nově zvolená krajská předsedkyně Naděžda Křemečková.

„Máme velkou chuť věci změnit a vedení ČSSD by už mělo vyslyšet hlas členské základny. Všichni naši členové si musí uvědomit, že změna musí nastat teď, jindy už by nemusela být šance. Musíme se vrátit ke kořenům, ale nejen to, musíme se přizpůsobit i moderní době,“ prohlásila po svém zvolení Křemečková.

„Není možné, aby lidé, kteří ČSSD zastupují, nevěděli, co lidé skutečně potřebují. To není vidět z oken limuzín ze začerněnými skly,“ dodala.

Nová předsedkyně jihomoravské krajské ČSSD Naděžda Křemečková

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Hašek do vedení nechce

Podle bývalého hejtmana Michala Haška cesta k tomu, aby lidé začali brát sociální demokracii vážně, spočívá v opravdovém restartu strany. „Nemůže to být tak, že se sejde sjezd, sní se řízek, odhlasují se nějaká usnesení a pojede se domů. Jsou tu konkrétní lidé, kteří nesou volební odpovědnost za výsledek ve volbách. Musíme se vrátit k našim programovým prioritám a měli by je představit lidé, kteří budou důvěryhodní,“ uvedl.

Hašek dodal, že v čele strany by měli stát noví lidé, a proto on sám do vedení nechce.

Křemečková s 85 hlasy

Dvaačtyřicetiletá brněnská zastupitelka Křemečková získala ve volbě 85 hlasů, její protikandidát a dosavadní předseda Roman Hanák 52 hlasů. Hanák krajskou ČSSD vedl dva roky od svého zvolení v Tišnově, kdy vystřídal Zdeňka Dufka, jenž už znovu nekandidoval. Aktuálně je Hanák náměstkem jihomoravského hejtmana.

Sociální demokraté získali v parlamentních volbách jen necelých osm procent hlasů a míří z vlády do opozice.