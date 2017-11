„Ještě není čas na fúzi a integraci, na to není prostor ještě připraven,“ řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Dodal, že se k sobě nechovali vždy dobře, ale že existují důvody a společné hodnoty, proč spolupracovat v opozici a případně najít společné kandidáty do senátních voleb. „Neměl by to být program Antibabiš, ale nabídka hodnot, ne, že jsme proti něčemu, ale pro něco,“ podotkl Bělobrádek. Dodal, že by neměli ztrácet naději: „Určitě přijde čas, kdy bude poptávka po něčem seriózním a konzervativním.“

Bělobrádek i před ním šéf ODS Petr Fiala si rýpli do odcházejícího předsedy Kalouska. Fiala pochválil spolupráci s Kalouskovou formací a dodal, že překryla i jemné údery, které od Kalouska schytali. Hned ale dodal, že mu to nemá za zlé a nečeká, že s tím přestane. „To by musel Mirek Kalousek zapřít sám sebe, a to určitě nechceme,“ podotkl Fiala.

Rakušan: Odvrácení ohrožení demokracie



Podle něj se ukázalo v demokratickém bloku, že jsou schopni na lecčem se shodnout, ale že nevěří na brzkou integraci, protože se neshodnou např. na evropské integraci.

Vystoupil i první místopředseda STAN Vít Rakušan. Vyzval, že by měli zapomenout na vzájemné staré křivdy a více spolupracovat. „Měli bychom zapomenout na to, co jsme si udělali a provedli a začít spolupracovat jako rovnocenní partneři,“ uvedl Rakušan. STAN s TOP 09 dříve kandidoval na jedné kandidátce, ale před rokem se strany rozešly. Podle Rakušana by měly uvažovat o společném postupu např. v evropských a senátních volbách.

„Je to obrovská výzva hledat řešení, které by tu hrůzu ohrožení demokracie dokázaly odvrátit,“ dodal Rakušan.

Přišel i místopředseda Pirátů a čerstvý místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, který také ve velmi krátké zdravici řekl, že mají společné hodnoty, jako jsou svoboda jednotlivce či evropské směřování, a měli by o ně společně usilovat.