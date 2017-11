V dotazníku na webu Chcemelepsicesko.cz se Babiš ptá lidí, jaké priority by měla vláda ANO prosazovat. Jedna z otázek zní: „Sociální politika státu, školství a zdravotnictví se týkají každého z nás. Měli by mít novomanželé možnost získat nevratnou půjčku na bydlení?“ Zhruba 60 procent lidí souhlasí.

O nevratné půjčce Babiš nehovořil ani ve své knize O čem sním, když náhodou spím, ani v programu pro volby 2017. Manažer PR hnutí ANO Vladimír Vořechovský to Právu vysvětlil: „Kromě toho, že jsme do dotazníku dali otázky z našeho programu, zařadili jsme i průnikové otázky založené na programu ostatních.“

Divná otázka

„Nevratné půjčky“ podle Vořechovského nebyly prioritou hnutí ANO. „V programovém prohlášení však chceme průnikové priority i s ostatními stranami. A toto bylo jedno z témat, které se objevilo v programech ostatních stran. Tak jsme se chtěli zeptat lidí, jestli jim téma připadá klíčové. Na základě toho si to pak vyhodnotíme,“ řekl Právu.

Parametry k návrhu ANO nezveřejnilo. Je tedy otázka, jaké podmínky by novomanželé museli splnit, aby na podporu měli nárok. Jen v roce 2016 proběhlo v Česku 50 768 sňatků, přibližně tři desítky tisíc novomanželů byly mladší 36 let.

Rozhodně nepodporujeme neadresné dary. Předseda SPD Tomio Okamura

O podobném návrhu v minulosti podle místopředsedy ÚV KSČM Jiřího Dolejše hovořili komunisté. „V podstatě to tak fungovalo za minulého režimu. Že stát dal novomanželům něco do začátku. Teď by bylo nutné vyřešit zdroje, protože samozřejmě že by to státní rozpočet stálo peníze,“ řekl Právu Dolejš.

Ulehčit začátky mladým rodinám chtěla i ČSSD. Ta však chtěla bezúročné půjčky pro mladé a výstavbu startovacích bytů. Dotazník se místopředsedovi Lubomíru Zaorálkovi nelíbí. „Mně připadají jejich dotazy divné. Přece nemohou střílet od boku a potom zjišťovat, kolik to stojí,“ reagoval pro Právo.

Víc by se s návrhem na nevratné půjčky chtěl seznámit šéf SPD Tomio Okamura. „Pro nás je to novinka. My rozhodně nepodporujeme neadresné dary,“ řekl Právu s tím, že by nerad podporoval tzv. nepřizpůsobivé. Prosazuje bezúročné půjčky od státu jen pro pracující rodiny.

Adamová: Názor ANO trvá do doby, než se z něj Babiš vyspí



K tématu se nechtěl vyjadřovat šéf pirátů Ivan Bartoš. „Nevím, jak je to myšleno. Naším cílem je, aby lidé měli vyšší příjmy. Musíme systém měnit, aby fungoval, ne lepit jeho nedostatky,“ řekl Právu.

Otázka na nevratné půjčky překvapila i poslance ANO Patrika Nachera. „Jako člověk liberálně smýšlející jsem spíš pro to, aby stát vytvářel podmínky, aby na trhu fungovala konkurence taková, aby klienti měli co nejlepší podmínky pro hypotéky,“ sdělil.

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová nebere návrh ANO vážně. „To jsou jen marketingové snahy, jak zaujmout voliče. Ani oni to nebudou chtít prosadit, byť to vyhraje v nějaké anketě. U nich názor trvá jen do té doby, než se z něj pan Babiš vyspí,“ řekla.

Kritický je i poslanec ODS Jan Skopeček. „Buď něco nazvěme půjčkou, a pak ji dlužník svému věřiteli v budoucnu vrátí, nebo poskytněme dar či dotaci, kterou si příjemce nechá. Náklady by hradili ostatní daňoví poplatníci. Je to nesmysl, stále ještě žijeme v době nízkých úrokových sazeb a dostupných hypotečních úvěrů,“ zdůraznil.

Nyní fungují pro mladé rodiny státní půjčky. Z nařízení vlády Státní fond rozvoje bydlení může mladým lidem do 36 let, kteří pečují o dítě do šesti let, půjčit na bydlení až 600 tisíc. Prostředky lze využít na koupi bytu nebo domu, jeho výstavbu či převod družstevního podílu. Splatnost je maximálně 15 let.