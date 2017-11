13:19 - K hlasování o předsedovi mandátového výboru se na Twitteru vyjádřil dosluhující premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). „Ačkoliv Babiš občanům před volbami tvrdil, že se s komunisty a Okamurou spolupracovat nechystá, teď dělá přesný opak,” podotkl Sobotka.

Hlasování o předsedovi mandátového výboru potvrdilo vznik faktické koalice ANO, Okamury a komunistů. Ačkoliv Babiš občanům před volbami tvrdil, že se s komunisty a Okamurou spolupracovat nechystá, teď dělá přesný opak. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 22. listopadu 2017

12:59 - Sněmovna potvrdila do čela mandátového a imunitního výboru komunistu Stanislava Grospiče. Pro hlasovalo 115 poslanců, proti jich bylo 66. Ruku zvedli zástupci ANO, SPD a KSČM. Na hlasování se můžete podívat zde.

12:50 - Faltýnek přistoupil na to, že by se schůzka mohla konat ve středu. „Pojďme se tedy sejít, v 11, ve 12 hodin, jak se to bude hodit,” vzkázal stranám od řečnického pultíku.

12:40 - „To, po čem voláme, je normální lidská slušnost. Jediné, o co vás žádáme, je, abyste se chovali slušně i k těm, co jsou malí,” apeloval místopředseda lidovců Bartošek.

12:38 - K Bělobrádkovi se přidal i šéf ODS Petr Fiala a předseda STAN Petr Gazdík. ANO by podle nich mělo svolat schůzku všech stran. „My ve STAN vůbec nevíme, ve kterých výborech budeme. Je to otřesná situace a chtěl bych apelovat na vítěze voleb, aby to jednání všech stran svolal, abychom ušetřili veřejnost tohoto divadla,” prohlásil Gazdík.

12:34 - Šéf lidovců Pavel Bělobrádek zopakoval, že vůbec neví, jaké má být rozložení Sněmovny. „Vy to asi máte rozmyšleno, ale nějak jste nám to zapomněl říct,” vytkl Bělobrádek předsedovi poslanců ANO Jaroslavu Faltýnkovi.

12:15 - Demokratický blok po volbě předsedy mandátového a imunitního výboru upozorňuje na to, že právě nyní se formuje koalice ANO, SPD a tolerance KSČM a veřejně se to podle nich pozná i na hlasování o předsedovi Sněmovny. „Jste prostě v partě. Co vám na tom vadí, když říkáme pravdu,” řekl Stanjura a dodal, že nechápe, proč to strany nechtějí veřejně přiznat.

12:03 - „Já jsem chtěl lidovce šetřit ještě ze starého přátelství z Národní fronty,” reagoval na slova Bartoška komunista Pavel Kováčik.

12:01 - Místopředseda lidovců Jan Bartošek řekl, že dosud není jasné, kdo je opozicí a kdo koalicí, a mělo by se to ještě před volbou předsedů výborů vyjasnit. Bartošek zároveň připomněl minulost a řekl, že komunisté byli ta stranou, která vraždila a zavírala členy lidovců.

12:00 - Sněmovna pokračuje v jednání a očekává se volba předsedy. Lidovci se ještě předtím ujali slova a reagují na zvolení Stanislava Gropsiče z KSČM do čela mandátového a imunitního výboru.

11:49 - Stejný postup jako lidovci, tedy neodevzdat hlasovací lístky při volbě šéfa Sněmovny, bude mít celý Demokratický blok - tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 i STAN. Dohromady mají 48 poslanců.

„Zpřehlední to situaci, bude jasně vidět, od koho získá předseda Sněmovny podporu. Nebude se tak moci skrýt třeba za neplatné hlasy, kterých určitě nebude málo,” sdělil Novinkám šéf poslanců STAN Jan Farský.

11:40 - Podle Petra Gazdíka (STAN) se ve Sněmovně tvoří jasná většina ANO, SPD a KSČM. „To je z výsledků volby v mandátovém a imunitním výboru zcela jasné. Myslím, že touto většinou by v mandátovém a imunitním výboru mohl být Andrej Babiš nevydán,“ zapochyboval.

11:01 - Předsedou mandátového a imunitního výboru byl zvolen Stanislav Grospič z KSČM. Hlasovalo pro něj 11 členů výboru. O post se ucházel také předseda STAN Petr Gazdík, který dostal sedm hlasů. Jeden poslanec se při hlasování zdržel.

10:28 - Na volbu předsedy Sněmovny, která je tajná, dojde až po poledni. Podporu Vondráčkovi přislíbili Piráti, SPD a KSČM. Ve 200členné Sněmovně by tak mohl získat až 137 hlasů. O post se chtěl původně ucházet i šéf ODS Petr Fiala, svoji kandidaturu ale stáhl. [celá zpráva]

10:09 - Schůze je přerušena do 11:45. Zasedá totiž mandátový a imunitní výbor, který si musí zvolit svého předsedu. O vedení výboru má zájem komunista Stanislav Grospič a Petr Gazdík z hnutí STAN.

10:00 - Na začátku schůze složil poslanecký slib Jiří Dolejš (KSČM), který se neúčastnil pondělní schůze kvůli zahraniční cestě.

9:55 - Lidovci se před schůzí obuli do Babišova hnutí, které podle nich volí vyhnívací taktiku a jedná arogantně. Rozhodli se, že nebudou vůbec volit předsedu Sněmovny. „Nafasujeme volební lístky, ale nehodíme je do urny, aby se ukázalo, kdo je součástí koalice a kdo opozice,“ oznámil místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

„Nebudeme předsedu hnutí ANO volit kvůli tomu, že ANO odmítá jednat. Do dnešního dne neznáme počet výborů, počet lidí ve výborech, neznáme složení komisí. Odmítáme aroganci moci a vyhnívací taktiku, kdy hnutí ANO s námi nejedná,“ zlobil se šéf lidovců Pavel Bělobrádek.

Zvolit předsedu Sněmovny je nutné, aby mohla být dolní komora ustavena. K blokování Sněmovny vyzval koncem října Miroslav Kalousek (TOP 09). Chtěl tak zabránit jednobarevné menšinové vládě předsedy ANO Andreje Babiše.

Kalousek tehdy vyzval k tomu, aby Sněmovna nebyla ustavena do doby, dokud Babiš nepřijde s „transparentním“ řešením, tedy s většinovou vládou. Jeho nápad ale moc velkou podporu neměl.