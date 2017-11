On-line přenos skončil, děkujeme za pozornost.

17:00 - Ve Sněmovně měla v tento čas proběhnou schůze demokratického bloku s hnutím ANO. To však schůzku zrušilo. „Že hnutí ANO nepřijde na jednání demokratického bloku, to já považuji za chybu a je to pro mě nepochopitelné,” řekl na adresu hnutí ANO předseda ODS Petr Fiala.

Podle místopředsedy lidovců Jana Bartoška hnutí ANO hraje bobříka mlčení a s partnery nejedná a promarnilo měsíc na vyjednávání. Hnutí ANO podle TOP 09, STAN, lidovců i ODS nejedná dostatečně aktivně.

15:55 - Jan Hamáček přerušil schůzi do středeční 10 hodiny. Poslanci by měli rozhodnout o novém předsedovi dolní komory.

15:40 - Hádky jsou snad u konce. Poslanci odhlasovali, že mandátový a imunitní výbor bude mít 19 členů. Pro bylo 174 poslanců, proti 19. Ve výboru tak bude mít zastoupení všech devět poslaneckých klubů.

15:33 - Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik změnil svůj návrh, výbor by podle něj měl mít 19 členů a ne 13. Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek s tím souhlasí.

Vítězné hnutí ANO ani za 4 týdny nedohodlo uspořádání PS. Výsledek? Sotva po 30 minutách jednání je tu první přestávka...(na základě žádosti hnutí ANO). — Petr Fiala (@P_Fiala) 20. listopadu 2017

15:30 - Poslanci začali znovu jednat. Pokračují v diskuzi o počtu členů mandátového a imunitního výboru.

14:40 - ANO si vzalo pauzu na jednání klubu, schůze je do 15:30 hodin přerušená.

14:43 - „Nečekal jsem, že budu na první schůzi vystupovat. Ale ukazuje se, že jednací řád je skutečně problém a budeme se ho muset naučit,” glosoval průběh schůze sněmovní matador Marek Benda (ODS).

14:33 - Lidovcům se nelíbí průběh schůze. Podle nich za nepřipravenost může hnutí ANO. „Vítěz voleb rezignoval na to, aby tyto věci domluvil. Máme ustavující schůzi, která je nepřipravená, a nepřipravilo ji hnutí ANO. Neumíme se ustavit ani na tom, zda mandátový a imunitní výbor bude mít 15 nebo 18 členů,” kritizoval místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

14:22 - Poslanci se stále dohadují o tom, kolik členů má mít mandátový a imunitní výbor. Kdyby jich měl 15 a méně, své zástupce tam nebude mít TOP 09 a hnutí STAN. Pokud jich bude 18, podle propočtů by měly zastoupení všechny politické kluby.

14:14 - V čele mandátového a imunitního výboru by měl podle opozičních stran stanout Petr Gazdík z hnutí STAN. „Teď přichází návrhy, aby byl snížen počet členů výboru, což by znamenalo, že zástupci Starostů by neměli vůbec zastoupení v mandátovém výboru,“ varoval šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Komunisté navrhli, aby měl výbor 13 členů.

13:59 - Poslanci nyní řeší ustavení mandátového a imunitního výboru. „Považuji za zásadní, aby byly ve výboru všechny politické strany. Tento výbor jedná neveřejně. Pouze jeho členové mají k dispozici plnou sumu informací,” apelovala dosavadní předsedkyně výboru Miroslava Němcová (ODS). Výbor rozhoduje především o vydávání poslanců k trestnímu stíhání.

13:58 - Prvním sněmovním orgánem se stala tradičně volební komise, která bude organizovat veškeré volby v dolní komoře včetně výběru jejího vedení.

13:47 - „Mohu konstatovat, že všichni přítomní poslanci složili slib,” sdělil Hamáček. Proces trval necelých 45 minut.

13:39 - Slib složil čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), ministr obrany Martin Stropnický (ANO) či někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

13:32 - Poslanecký slib složil předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

13:28 - Podpis pod slib připojil i Martin Kupka (ODS), který se stal poslancem až po přepočtu preferenčních hlasů. Kupka nahradí ve Sněmovně bývalého středočeského hejtmana Petra Bendla. [celá zpráva]

13:23 - Slib složil šéf TOP 09 Miroslav Kalousek či Václav Klaus ml. (ODS).

13:15 - Slib složil i předseda ODS Petr Fiala či lídr hnutí STAN Petr Gazdík.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš složil poslanecký slib do rukou bývalého šéfa Sněmovny Jana Hamáčka

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

13:00 - Bývalý předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) zahájil schůzi, na úvod zahrála státní hymna. Poslanci začali skládat sliby. Slib už složil například předseda ANO Andrej Babiš (ANO) či šéf Pirátů Ivan Bartoš.

12:55 - Předseda ANO se ohradil proti kritice Miroslava Kalouska (TOP 09), který hovořil o salámové metodě a ústavním puči ze strany ANO. „Chtěl bych jednoznačně deklarovat, že ctíme Ústavu, pokud někdo porušuje Ústavu, tak nevím, kdo to je,” odmítl Babiš kritiku.

Video

Záznam: Briefing hnutí ANO

Nesouhlasí také s tím, že ANO vzdalo vyjednávání o vládě po týdnu. „Mám pocit, že veřejnost je manipulována různými dezinformacemi. Všichni kategoricky odmítli účast na vládě. Nic jiného nám nezbylo, jen sestavit menšinový kabinet,” tvrdí Babiš.

„Když máte zájem o nějakou holku, a desetkrát vás odmítne, budete ji otravovat? Byli jsme odmítnuti,” postěžoval si.

12:07 - Šéf Pirátů Ivan Bartoš řekl, že klub bude hlasovat tak, jak už avizoval. Znamená to tedy, že Piráti podpoří na post předsedu Sněmovny Radka Vondráčka z ANO. „Je nejdůležitější, aby se Poslanecká sněmovna co nejdříve ustavila a začala pracovat,” konstatoval Bartoš.

11:46 - SPD bude navrhovat na šéfa hospodářského výboru Radima Fialu a do čela bezpečnostního výboru Radka Kotena. Oznámil to předseda SPD Tomio Okamura.

11:20 - Předseda poslaneckého klubu KSČM Vojtěch Filip na tiskové konferenci zopakoval, že komunisté do funkce předsedy Poslanecké sněmovny podpoří Radka Vondráčka z hnutí ANO.

10:55 - „Žádné jednání s ANO o vládě jsme neodmítli,“ ohradil se Bělobrádek proti výrokům místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. [celá zpráva]

„Kluci z ANO by si měli vyjasnit svá stanoviska,“ dodal s poukazem na rozdílná vyjádření představitelů hnutí.

„KDU-ČSL odchází do opozice, protože nebyla oslovena,“ uzavřel s tím, že menšinová vláda není jedinou možností, jak řešit povolební situaci.

10:35 - Kalousek prohlásil, že ANO jedná salámovou metodou. Pro příklad uvedl Německo, kde se po dvou měsících vyjednávání o vládě schyluje k předčasným volbám. Zdůraznil, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš po týdnu „předstíraných” jednáních oznámil, že složí menšinovou vládu.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek na tiskové konferenci před prvním jednáním nové Poslanecké sněmovny. V pozadí jeho spolustraníci Helena Langšádlová a Dominik Feri.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

10:30 - TOP 09 vystoupila na tiskové konferenci po jednání poslaneckého klubu. Předseda strany Miroslav Kalousek nešetřil kritikou na šéfa ANO Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana. „Prioritou by teď mělo být ochránit Ústavu a ústavní principy a odvrátit to, čemu se říká ústavní puč,” řekl Kalousek. Za ústavní puč se podle něj dá označit plán Babiše a Zemana na menšinovou vládu bez důvěry.

Ustavující schůzi bude podle zákona řídit bývalý šéf dolní komory Jan Hamáček (ČSSD). Pondělní schůze začne ve 13 hodin a měla by trvat zhruba hodinu. Poté bude přerušena. Poslanecké kluby mají totiž zákonem dané lhůty k projednání voleb vedení a orgánů dolní komory.

Schůze by měla pokračovat ve středu, kdy by si poslanci měli zvolit nového předsedu Sněmovny. Jediným adeptem je zatím Radek Vondráček z hnutí ANO. O post se chtěl původně ucházet i šéf ODS Petr Fiala, svoji kandidaturu ale stáhl.

Slib poslance:

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Poslanci v pondělí ještě nebudou sedět podle politické příslušnosti, ale podle abecedy. Návrh zasedacího pořádku podle příslušnosti ke klubům bude plénum schvalovat až na dalším jednání.

Současná vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) podá po ukončení schůze demisi. Prezident Miloš Zeman potom bude moci jmenovat předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše novým premiérem a na jeho návrh jmenuje i další členy vlády.

Babiš v současnosti mluví o skládání menšinového kabinetu.