Zemana by volilo 41,5 procenta lidí, třetina voličů nezná Drahoše

Současný prezident Miloš Zeman by v prezidentské volbě nyní získal 41,5 procenta hlasů. Bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše by volilo 30,5 procenta lidí a textaře Michala Horáčka 16,5 procenta. Další kandidáti mají výrazný odstup. Na čtvrtém místě je bývalý premiér Mirek Topolánek se čtyřmi procenty. Vyplývá to z průzkumu TNS Kantar a Medianu pro Českou televizi.