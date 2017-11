Jednání, během něhož by mohlo dojít i na otevření tématu změny stanov, je neveřejné, o jeho závěrech chtějí představitelé strany informovat veřejnost na tiskové konferenci po skončení zasedání ústředního výkonného výboru.

Tématem číslo jedna by měla být příprava mimořádného sjezdu, na němž by mělo být zvoleno nové vedení strany. Poté, co předsednictvo strany odmítlo přímou volbu předsedy, rozhodlo, že se uskuteční v neděli 18. února rovněž v Hradci Králové.

Jiří Dientsbier dorazil do Hradce Králové.

FOTO: Ludmila Žlábková , Novinky

Podle spekulací však může být předmětem nedělní diskuse i tento již oznámený termín mimořádného sjezdu. Jak uvedla ČTK, někteří straníci jsou pro dvoudenní sjezd, poslanec a bývalý primátor Brna Roman Onderka zase stále doufá, že se bude volit přímo.

Diskuse sociálních demokratů bude ovlivněna zejména utrpěným debaklem v říjnových parlamentních volbách, kdy strana obhajovala 20,45 procenta, ale přízeň ji vyslovilo pouze 7,27 procenta voličů. Což představuje pouhých 15 poslaneckých mandátů.