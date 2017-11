Křeslo se podle všeho začalo houpat pod ředitelkou SPÚ Svatavou Maradovou. Šéf ANO a možný premiér Babiš totiž kritizuje práci jejího úřadu při vydávání majetku církvím. V rozhovoru pro Právo tento týden řekl, že bude chtít „prověřit, co se děje na úřadu pod vedením KDU-ČSL“.

Dosluhující ministr zemědělství a místopředseda lidovců Marian Jurečka, který Maradovou na úřad přivedl a je s její práci spokojen, si ale nedokáže představit, jak by Babiš nebo nový ministr šéfku SPÚ odvolal. „To by musel zrušit celý státní úřad. Nebo nevím, jakou jinou systemizací by chtěl zrušit pozici ústředního ředitele,“ řekl Právu Jurečka.

Narážel tak na způsob, jak se ministři zbavují nepohodlných náměstků. Zákon o státní službě totiž vysoké úředníky ve funkcích odborných náměstků chrání jen částečně, protože umožňuje ministrům s vědomím vlády jednou za rok provést tzv. systemizaci a zrušit náměstkovskou pozici a náměstka propustit pro nadbytečnost.

Toho využil například dosluhující ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD), který po příchodu do úřadu zrušil dvě sekce, a tak mohl odvolat dvě náměstkyně.

Provinění řeší kárné řízení



Tento způsob ale podle náměstka pro státní službu Josefa Postráneckého, tzv. superúředníka, není v případě ústředních ředitelů služebních úřadů, jako je SPÚ, použitelný.

Přesto má ministr na takové vedoucí páku, ale je zdlouhavá a nemusí být funkční. „Ministr může zadat kontrolu, zda úřad pracuje podle předpisů. Pokud kontrola zjistí vážné provinění, tak to potom řeší kárné řízení, na jehož základě může dojít k odvolání,“ řekl Právu Postránecký.

Podle něj může být úředník odvolán ale jen na základě vážného provinění. Ministr totiž musí pamatovat na to, že se úředníci mohou odvolat ve správním řízení k náměstkovi pro státní službu, tedy právě k náměstkovi pro státní službu, a poté i k soudu. „K odvolání z funkce ředitele služebního úřadu nestačí jen nějaká domněnka, nebo menší provinění,“ podotkl Postránecký.

Dalším způsobem, jak se nepohodlného ředitele zbavit, je to, že mu ministr napíše své výhrady do každoročního hodnocení. Vysvědčení svých nadřízených dostává každý úředník ve státní službě. „Pokud získá nejhorší známku, tak může být také odvolán,“ dodal Postránecký.

Ale i v takovém případě musí nadřízený mít ke svým stížnostem důkazy. Za tři roky existence státní služby běží podle Postráneckého už desítky kárných řízení a několik odvolání. Jedno řízení se týká i ředitele sekce. Ale ještě žádný případ podle Postráneckého nedošel až k soudu.