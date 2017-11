OKsystem zajišťuje aplikace pro agendu dávek či zaměstnanosti dvě desetiletí. Tyto systémy resort pod vedením někdejšího ministra Jaromíra Drábka (TOP 09) vyměnil v roce 2012. Po dvou letech je ale úřadům práce kvůli pochybení při výběru dodavatele zakázal používat antimonopolní úřad, úředníci se tak ze dne na den vrátili k OKsystemu.

Po nástupu ministryně Michaely Marksové (ČSSD) ministerstvo vyhlásilo čtyři tendry na úplně nový systém za celkem 1,5 miliardy, který měl původně fungovat od letošního ledna. Termín plného provozu se ale o dva roky odsunul. Sněmovní sociální výbor koncem září vedení ministerstva za zpoždění ostře kritizoval. Dvouletý odklad a zajištění provozu, o který se dál stará OKsystem, vyjde asi na miliardu.

Systém pro vyplácení dávek je součástí celkového nového systému. O tuto zakázku za 616 miliónů korun mělo zájem šest uchazečů. Zvítězil OKsystem. Resort původně plánoval, že smlouvu uzavře v červnu 2015. Platit měla do konce příštího roku. Podle mluvčího se kontrakt uzavíral loni začátkem listopadu a firma měla dodat finální otestované dílo do 20. července příštího roku. Ministerstvo požadovalo záruku, že se vše do termínu stihne, dodal mluvčí.

Nereálný termín dokončení



Podle ředitele ministerského odboru rozvoje a bezpečnosti Jiřího Károlyho ministerstvo od smlouvy odstoupilo po opakovaných jednáních kvůli „neuspokojivému průběhu zakázky”. „Společnost OKsystem nám neposkytla ani v prodlouženém termínu přiměřenou jistotu, že pevné a závazné termíny realizace budou bez dalších obstrukcí dodrženy. Odstoupením od smlouvy chceme minimalizovat možnost vzniku škody,” uvedl Károly.

OKsystem si podle mluvčího stěžuje na to, že ministerstvo neposkytuje součinnost. Resort na to reaguje tím, že vidí i další sporné body, jako třeba migraci dat a její zabezpečení. „Vzhledem k tomu, že ministerstvo záruku nedostalo a komunikace s dodavatelem probíhá se stejnými argumenty, je zřejmé, že termín dokončení díla není ze strany společnosti OKsystem reálný,” dodal Habáň. Podle něj vedení resortu chystá nový tendr, zveřejní o něm předběžné oznámení.