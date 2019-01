Kristýna Léblová, Novinky

Pan Sekava je zatím nejdéle žijící pacient s transplantovaným srdcem v České republice. „V roce 1984 mě vrátili do života. Tady jsem před 33 lety dostal nové srdce, které mi teď umožňuje žít. Prožívám takový podzim života, bych řekl, je mi 81 let, takže to stáří má svoje problémy,“ přiznává smutně, ale s hrdostí pacient, kterého Novinky zastihly na kontrole v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) u doktora Jana Pirka.

Doba beznaděje

Pan Sekava se dostal do invalidního důchodu ve 47 letech, měl srdeční selhání, jeho srdeční komory nestačily přečerpávat tolik krve, aby mohl žít. Proto byla transplantace nutná.

„Tehdy to byla taková doba beznaděje. Situace před tou transplantací byla špatná, dávali mi naději několik měsíců, takže jsem nemohl dělat nic, sotva jsem se pohyboval a dusil jsem se. Ale v koutku duše jsem doufal, že snad se najde něco, co mi ještě pomůže. Když jsem dostal nové srdce, jako by do mě vjel nový život, orgány se začaly prokrvovat a všechno začalo normálně pracovat,“ vzpomíná Sekava.

Pan Sekava žije s transplantovaným srdcem už 33 let.

FOTO: Novinky

Každodenní rutina

Dnes už pro ústavy, které se transplantací zabývají, patří tyto operace ke každodenní rutině. A samozřejmě mají mnohem lepší výsledky než dříve, kdy pacienti nepřežívali dlouho.

„Není to jen tou chirurgickou technikou, ale je to především tím, že byly vynalezeny mnohem lepší léky, které umožňovaly, aby ten organismus přijal to cizí srdce a mohlo fungovat. Zhruba od osmdesátých let se transplantace staly skutečně zavedenou léčebnou metodou pro pacienty s nezvratným srdečním selháním, u kterých nebylo možné řešit to onemocnění jiným způsobem,“ vysvětlil Novinkám přednosta Kardiocentra Jan Pirk s tím, že dnes přežívá dlouhodobě, což znamená deset a více let, kolem šedesáti procent pacientů.

Čekání na dárce

Dárců orgánů je obecně velmi málo, proto se může stát, že je pacient na čekací listině i několik let. I to ale umí lékaři dnes řešit velmi efektivně, a to mechanickou srdeční podporou.

„Stejně jako se vyvíjí kardiologie a kardiochirurgie, vyvíjejí se i technologie, které jsou čím dál výkonnější a méně invazivní. V uplynulém období jsme v Institutu implantovali téměř 300 dlouhodobých a 400 krátkodobých srdečních podpor,“ říká přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Ivan Netuka.

Kombinované transplantace

IKEM je jedním z mála center v České republice, která provádějí kombinované programy transplantací srdce a dalšího orgánu. Program transplantace srdce a ledvin byl odstartován v roce 2002 a zatím jej podstoupilo 7 pacientů, transplantaci srdce a plic lékaři v IKEM ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou ve FN v Motole provádějí od roku 2007 a doposud tento zákrok proběhl u tří pacientů a kombinovaná transplantace srdce a jater byla poprvé provedena na začátku června 2017.