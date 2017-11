„Celá republika je zvyklá připomínat si události 17. listopadu 1989 na Národní třídě, které odstartovaly obrovské demonstrace napříč regiony, které vedly k pádu tehdejšího vládního režimu. Chceme ale všem připomenout, že právě v Teplicích to vše 11. listopadu začalo,“ řekl Právu jeden z organizátorů akce a teplický zastupitel Adam Souček (SZ).

Mezi účastníky vzpomínkového shromáždění, kteří si tehdejší události připomněli položením zapálené svíčky u pamětní desky, byli nejen přímí účastníci demonstrací, ale i ti, kteří tehdy ještě nebyli na světě. Společně se shodli na tom, že porevoluční změny ve společnosti přinesly kromě politických, také ekologická pozitiva a že je nadále nutné životní prostředí intenzivně chránit.

Na vzpomínkovou akci na náměstí pak navázala odborná panelová diskuse v teplické knihovně, která se zabývala vývojem ve společnosti po roce 1989.

Demonstrace kvůli přetrvávajícímu smogu



Obyvatelé Teplic se 11. listopadu 1989 sešli ve městě, aby protestovali proti neudržitelnému životnímu prostředí. Tehdejší několikatýdenní smogová situace dosahovala obřích rozměrů, koncentrace oxidů síry a množství spadlého popílku z elektráren několikanásobně překračovaly stanovené limity.

Skrze zapáchající žlutošedou mlhu bylo vidět sotva na pár metrů. Prakticky se nedalo dýchat, úřady dokonce doporučovaly vůbec nevycházet ven a nevětrat v bytech.

U nádraží nás zastavili policajti. Říkali, že je to nepovolená demonstrace. Jiří Čáp, účastník demonstrace v roce 1989

Parta kamarádů proto vylepila po Teplicích plakáty s výzvou, aby se lidé dostavili 11. listopadu na náměstí Zdeňka Nejedlého a vyjádřili nesouhlas s „nelidským přístupem vůdčích osobností politického aparátu k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva”.

Lidé nejprve ze strachu postávali po obvodě náměstí. „V danou hodinu někdo vyskočil na kašnu a začal něco povídat. Najednou se všichni k němu seběhli. Bylo nás sto, dvě stě a lidí pořád přibývalo,“ zavzpomínal přímý účastník demonstrace Jiří Čáp.

Nakonec se na náměstí sešlo zhruba 800 lidí, kteří se za skandování hesla „Chceme čistý vzduch” vydali do ulic. „U nádraží nás zastavili policajti. Říkali, že je to nepovolená demonstrace a že se máme rozejít. My jsme ale šli dál,“ doplnil Čáp.

Vodní děla proti demonstrantům



Následující den narostl počet demonstrantů na tisíc. Došlo k prvním střetům se složkami Veřejné bezpečnosti, která se pokusila rozehnat dav vodním dělem. Večer byla sepsána petice s ekologickými požadavky, na kterou ale vedení národního výboru nereagovalo.

Lidé se proto další den sešli na náměstí znovu a za dohledu policie dorazili před sídlo okresního vedení KSČ. Tajemník Antonín Váňa vyšel před demonstranty a slíbil veřejnou debatu.

„To se do té doby nikde v tehdejší ČSSR nestalo,“ zdůraznil Souček. K diskusi na zimním stadionu došlo 20. listopadu, tedy za již zcela jiné situace. Debata se tak točila hlavně kolem zásahu v Praze na Národní třídě.