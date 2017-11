Ať kandidují na prezidenta jen ti, co sehnali podpisy občanů, tvrdí Zeman

Do volebního klání o post prezidenta republiky by měli jít jen ti, kterým se podaří sehnat 50 tisíc podpisů občanů, je přesvědčen Miloš Zeman. Ustanovení, kdy kandidát musí získat buď tisíce podpisů občanů, nebo jen deset podpisů senátorů či dvacet poslanců, se mu nelíbí. Je to založeno podle jeho slov na nerovnosti.