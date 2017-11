Akce je součástí projektu Housing First, kterým se Liberec inspiroval v Brně a na kterém spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb – Platformou pro sociální bydlení (PSB) a Agenturou pro sociální začleňování.

„Projekt vychází z celosvětových zkušeností, které ukazují na to, že pokud lidé bez domova dostanou přímo byt, dokážou mnohem úspěšněji pracovat na své situaci a problémech, než pokud by procházeli takzvaným prostupným bydlením, například v azylu či tréninkovém bydlení,“ řekl David Valouch z PSB.

Liberec poskytne pět bytů



Liberec v první fázi projektu poskytne vylosovaným rodinám a jednotlivcům celkem pět bytů, stejný počet by se měl losovat a přidělovat v další vlně. Ve středu los rozhodoval o tom, kteří lidé se budou moci nastěhovat do jednoho bytu 3+1, jednoho bytu 2+1 a tří garsonek.

V osudí figurovalo celkem 124 předem vytipovaných lidí s rodinami i jednotlivci.

Los rozhodl ve středu o bytech pro liberecké bezdomovce. Nastěhovat by se měli do dvou měsíců. Na snímku náměstek primátora Ivan Langr (vlevo) a jako losující David Valouch z Platformy pro sociální bydlení.

FOTO: PRÁVO - Michael Polák

Byt 3+1 přiřkl los nakonec matce, která v současné době žije s přítelem a třemi malými dětmi v předškolním věku na ubytovně.

Byt 2+1 zase čeká na rodinu, která v současné době funguje v režimu, jenž sociální pracovníci označují jako skryté bezdomovectví. Rodina, v níž jsou i dvě malé děti, v rozsáhlém šetření, které středečnímu losování bytů předcházelo, totiž uvedla, že přespává v bytě kamaráda.

Garsonky si díky štěstí při losu mezi sebe rozdělí dva muži z ubytovny a jedna žena, která nyní žije na ulici.

Byty pro bezdomovce v Liberci S vylosovanými šťastlivci uzavře město smlouvu na rok, která se bude automaticky prodlužovat, pokud nájemník bude plnit podmínky. Jednou z nich, ke které se musí ve smlouvě zavázat, je svolení, že platbu nájemného – pokud daný člověk není zaměstnaný a nebude platit přímo – mu bude Úřad práce strhávat z poskytovaných sociálních dávek a posílat je napřímo magistrátu. Město se už na tomto postupu s dohodlo s úřadem práce.

Výherce by měli v nejbližších dnech kontaktovat pracovníci sociálních služeb a oznámit jim šťastnou novinu. Pak s nimi začnou vyřizovat veškeré náležitosti a pomáhat jim s přípravami na faktické zabydlení. Do bytů by se vylosovaní měli nastěhovat nejpozději na začátku ledna.

Losování předcházelo přímo v terénu rozsáhlé sčítání bezdomovců a lidí v ohrožení ztrátou bydlení.

„Ukázalo se, že přímo na ulici nebo ve skrytém bezdomovectví žije v Liberci 70 lidí. Do té doby jsme měli jen odhady, které různě předpokládali 150 až 300 lidí bez domova,“ upřesnil náměstek libereckého primátora Ivan Langr (SZ). „Lidí, kteří akutně pociťují bytovou nouzi, je ale celkem 500 a polovina z nich jsou mladiství,“ doplnil Langr.

Nájemné jako v jiných městských bytech



Byty, které Liberec poskytne vylosovaným šťastlivcům, jsou městské. Lidé bez domova v nich budou muset platit standardní nájemné, které je v libereckých městských bytech. „Žádnou jinou slevu nebo úlevu nedostanou,“ upřesnil náměstek primátora Langr.

Ceny měsíčních nájmů se v městských bytech v Liberci pohybují od 23 do 75 korun za metr čtvereční v závislosti na velikosti bytu, lokalitě i dalších faktorech. „Byty, které jsme dnes losovali, nejsou ani ty s nejdražším nájmem, ani ty nejlevnější,“ upřesnil Langr.

Vylosovaný bude nájemné platit ze svých příjmů, pokud je zaměstnaný, případně mu bude město platby strhávat z dávek. „Už nyní ale víme, že u všech klientů, kterým dnes los přiřkl byt, jde o lidi, kteří příjem nemají a pobírají sociální dávky,“ doplnil Ivan Langr.