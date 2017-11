Pane předsedo, překvapilo vás, jak probíhá povolební vyjednávání?

Očekával jsem, že to bude věcnější a že to bude pokračovat rychleji. Už je to 14 dní od voleb a matně se rýsuje, která strana má zájem o vedení kterého výboru. Když někdo řekne, že chce mít předsedu Sněmovny, tak by měl říct: podporují mě tito a tito. A to se prostě neděje. Sleduji média, kde vystupují předsedové s vyjádřením, co se domluvilo, ale reálně se to moc neposouvá.

Ve Sněmovně máte prostory pro klub po KSČM, jak jste se tam zabydleli?

Dostali jsme krásné prostory po komunistické straně, tak je to pro nás takový pocit změny, že Piráti obsadili první patro, máme tam terasu. Je to plné Pirátů. Pracuje se tam od prvního dne, řešíme tiskárny, samozřejmě skartovačku, ta je důležitá v době informačních válek (smích). Lidé si rychle rozebrali kanceláře bez hádek.

Máte 22 poslanců, od ostatních stran zaznívá kritika, že nevědí, co od vás čekat. Jste si jistý tím, že nedopadnete například jako Věci veřejné? Dal byste ruku do ohně za všechny ty poslance?

Rozhodně bych za ně dal ruku do ohně víc než předsedové jiných stran za své poslance, kteří toto šíří. Bohužel když pan Benda (Marek Benda, poslanec ODS - pozn. red.) řekne, že Piráti jsou potenciální riziko v bezpečnostním výboru, tak je to na všech stránkách novin, jak jsem zaznamenal. A to je prostě lež. Lidé, co jsou zvoleni za Piráty, nejsou žádní lidé vybraní v konkurzu, jako to měly Věci veřejné.

To nejsou lidé, které nikdo nezná. Osmdesát procent poslanců ANO doteď nesedělo ve Sněmovně, takže ti lidé nemají žádnou politickou historii. Někteří lidé zvolení za Pirátskou stranou jsou v ní osm let, mají odpracováno na komunální politice, na opoziční politice mimo Sněmovnu, můžete si najít, jak hlasovali, mají své osobní profily na Facebooku. Piráti jsou čitelní přes transparentní systémy. Piráti nejsou žádná nejistá karta.

Říkáte, že jste jistou kartou. Pořád tedy platí, že nepodpoříte menšinovou vládu Andreje Babiše ani při prvním, ani při druhém pokusu?

Tahle strategie, kterou jsme zveřejnili jako součást předvolební kampaně, je skutečně závazná. Ta strategie by se dala změnit pouze v případě, že by to iniciovalo celostátní fórum.

Video

Ivan Bartoš o předsedovi Sněmovny

Při druhém pokusu byste tu vládu nepodpořil ani za cenu, že byste tím zabránil předčasným volbám?

Věřím, že na druhý pokus se ta vláda sestaví.

Ve většině rozhovorů říkáte, že jsou strany, které by s ANO mohly jít. Ale ony deklarovaly, stejně jako vy, že nechtějí. Kde berete to přesvědčení, že se na druhý pokus ta vláda nějak sestaví?

Jsou to vždycky hypotetické scénáře. Ty věci se dějí v nějaké časové posloupnosti. Bohužel kdykoliv jsme v nějaké debatě, tak se rozvíjí co kdyby a kdy se stane tohle.

A není o tom politika? Že musíte přemýšlet dopředu a ty věci analyzovat a zabývat se důsledky toho jednání.

Počítáme s těmi variantami. Každý bod toho rozhodnutí generuje desítky variant. Zatímco my jsme transparentní a máme naše jednání veřejná, tak já nevím, co se reálně probírá za zavřenými dveřmi, což je politický standard v ČR, který chceme rozbořit. Co se reálně projednává na platformě SPD a ANO, proč to ti komunisté chtějí takhle, zda ČSSD hovoří opravdu jen o tom rozpočtu. Ani nevíme ty vzájemné sliby.

My jsme řekli: tady je náš program. S ANO jsme dokonce našli v 15 bodech nějakou shodu. My bychom chtěli takovéto výbory, ten program budeme takhle realizovat, počítejte s hlasy Pirátů, jestli to bude v souladu. Pokud to nebude v souladu, tak nepočítejte s hlasy Pirátů. A to je ta cena, kterou podle mě v té Poslanecké sněmovně nikdo nedává, protože to rozhodují předsedové podle toho, jak se změní situace na frontě. To je strašný paradox. Piráti, kteří jsou historicky kvůli názvu zesměšňovaní, že to jsou nějací lehkovážní ajťáci, což fakt nejsou, prostě působí takhle konzistentně a ta jistota je pragmatická

Nehodláte přehodnotit, koho podpoříte jako předsedu Sněmovny?

Kdyby byly nějaké nové zásadní skutečnosti, tak ten klub o tom může hlasovat, ale reálně se nic nestalo. Pan Fiala (Petr Fiala, předseda ODS - pozn. red.) chce být šéfem, ale tu podporu nemá.

Stalo se to, že prezident řekl, že první dva pokusy by dal Andreji Babišovi.

To je nestandardní situace ten druhý, ale stát se to může. Sledoval jsem třeba vyjádření předsedy Ústavního soudu a ten popisoval roli předsedy Sněmovny v případě třetího pokusu, kdy on už musí přijít s tím, kdo má podporu. Takže to není, že on to zase napálí třeba (šéfovi hnutí ANO) Andreji Babišovi.

Myslíte, že Radek Vondráček by nenavrhl Andreje Babiše?

To by musel vyjednat tu podporu. Pojďme si říct, co se reálně stalo. Strana ODS s 11 procenty není žádným přirozeným lídrem opozice. Je logické, aby si tu pozici vydobyla, tak ohlásila pana Fialu. Ale Piráti jsou jen o procento níž. Strany kolem 10 procent tam jsou minimálně tři. Ptal jsem se i pana Fialy telefonicky, jak to teda je. Zaznamenal jsem, že sociální demokracie řekla, že by podpořila pana Fialu. My nad těmi věcmi přemýšlíme, ale je důležité se podívat, co je mediální hra a co je realita. Ta naše pozice je stabilní a nebudeme skákat, jak kdokoliv - pan Babiš, pan Kalousek (Miroslav Kalousek, předseda TOP 09 - pozn. red.), nebo i pan Fiala, který má solidní vystupování a nemluví tak divoce, co si jejich tým vymyslí a pošle do médií. Myslím, že v tom je ta naše síla.

Vám by nevadilo, že by všechny tři pokusy na sestavení vlády mělo hnutí ANO?

Vadilo, nevadilo. Víte, je takové přísloví, máte se trápit pouze těmi věcmi, které v dané chvíli můžete změnit a řešit ty věci, až nastanou. Dosud není žádná reálná platforma, ta Sněmovna se ještě ani poprvé nesešla.

Předseda SPD Tomio Okamura mluvil o tom, že by se předseda Sněmovny mohl převolit. Že by se před tím třetím pokusem sebralo 80 podpisů a potom by se hlasovalo o novém předsedovi Sněmovny. Co na to říkáte?

My jsme s touhle informací také pracovali, než to řekl pan Okamura. Překvapuje mě, že to řekl, protože to zní rozumně. Jsou tady skutečně různé varianty. Když jsme řešili, jakým způsobem může zareagovat Poslanecká sněmovna, kdyby prezident držel vládu Rusnok 2 donekonečna (narážka na úřednickou vládu Jiřího Rusnoka, kterou prezident Zeman jmenoval a nechal vládnout proti vůli Sněmovny - pozn. red. ), tak jsme to konzultovali s ústavními právníky, jestli by na to šla nějaká široká kompetenční žaloba.

Rád bych zopakoval slova místopředsedy Pirátů Jakuba Michálka: My máme stále nějakou elementární důvěru, že nežijeme v nějaké banánové republice, kde i když prezident občas natáhne ústavu na skřipec, tak musíme řešit scénáře a hledat instituty, kterými můžeme omezit nějakou zlovůli.

Hodně mluvíte o konsenzuální politice, o dialogu, že by se mělo jít domluvit napříč stranami. Není to trochu naivní? Může to v Česku takhle fungovat?

To není ani naivní hledat konsenzus. Není to jednoduché. Ale když jsem si procházel předvolební programy stran, tak tam se opakovaly věci, které byly důležité a kde byla shoda, nehledě na to, že to šlo jak z KSČM, tak z ODS. Potřeba digitalizace státu, transparentnosti, zákona o lobbingu, který jsme nově začali řešit s hnutím ANO. To je přeci o tom, jaké se nastaví parametry. Princip je společný, cíl je také společný, a budeme se bavit o parametrech.

Tam se dají dělat ústupky a tam se ten dialog dá hledat. Těch priorit, na kterých se shodneme, může být třeba deset. S ODS se asi na daních nedomluvíme, s TOP 09 se asi o školném nedomluvíme, ale ani ty ostatní strany. Tak se pojďme domluvit, na čem se domluvíme.