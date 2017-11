Hnutí ANO vystřídalo ODS v jihlavské koalici vloni v listopadu, tedy v polovině volebního období. Jana Mayerová tehdy získala post první náměstkyně primátora. Od července ale do úřadu dochází jen sporadicky – léčí se. Důvodem je vyčerpání.

Obvinění v kauze Čapí hnízdo, které jí bylo doručeno v první polovině října a které souvisí s jejím podpisem pod žádostí o spornou dotaci, zvrátilo úvahy, že se na radnici vrátí v plném nasazení. V aktuálních volbách do Poslanecké sněmovny přesto stála na desátém místě kandidátky ANO. Jak řekla Právu, v době sestavování kandidátky byla jiná situace a z desátého místa stejně se zvolením nepočítala.

Ve vedení Jihlavy se její obvinění neřeší, zástupci koaličních partnerů (ČSSD, KDU-ČSL) se odkazují na presumpci neviny.

„V ANO jsme přemýšleli o náhradě a došli k názoru, že by to nebylo vhodné. Vydělá na tom i město: odměna pro neuvolněného náměstka je podstatně nižší,“ řekl kolega Mayerové a nynější první náměstek Radek Popelka. „Máme necelý rok do voleb. Než by se nový náměstek zaběhl, končíme,“ doplnil primátor Rudolf Chloupek (ČSSD). Výrazně proti se ozvali jen zástupci ODS.