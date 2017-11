Pane poslanče, nebudete se už nudit po tolika letech ve Sněmovně?

Obávám se, že v tomto volebním období se nudit nebudeme, že to může být velmi zvláštní volební období. Ne jenom počtem stran, které se dostaly, a jejich velkou nečitelností. Ale i tím, že tam má být 122 nových poslanců. Ta Sněmovna se dramaticky obměnila a uvidíme, co se dá čekat.

Co myslíte, že bude pro ty nové poslance nejtěžší?

Určitě první problém, který tam vznikne, je vůbec se v těch palácích orientovat, dostat se z jednoho místa na druhé. Zabloudit tam je poměrně jednoduché i pro ty, kteří tam jsou déle. Takže se obávám, že to bude první starost, kterou noví poslanci budou mít. Samozřejmě pak se naučit, co ta práce je, co můžu prosadit, co nemůžu prosadit, kdy můžu prosadit - tohle není úplně jednoduché.

Získá podle vás Andrej Babiš důvěru poslanců?

V tom prvním kole důvěru určitě nezíská. Ani to nevypadá, že by ji získat chtěl. Upřímně, jestli mám 30 procent hlasů, 40 procent mandátů, proti sobě osm subjektů, tak najít dva, se kterými bych se měl být schopen domluvit, je pro ne příliš znalého politika téměř amatérská práce. Podívejme se na Slovensko, kde měl Robert Fico ještě míň - 27 procent, a dokázal k sobě spojit maďarskou stranu a Slovenskou národní stranu - strany úplně obrácené, a přesto vytvořil funkční koalici. Tady se ukazuje, že Andrej Babiš a lidé okolo něj dokážou se všemi válčit a dokážou získat hlasy, ale už se téměř s nikým nedokážou dohodnout.

Takže je to chyba a nezkušenost Andreje Babiše, že nedokáže vytvořit většinovou vládu?

Nevím, jestli nezkušenost, nebo záměr. To bych si kladl otázku, jestli není záměr vytvořit si menšinovou vládu, když k tomu mám podporu Miloše Zemana. Ale to, že po pěti dnech jednání opustil jakékoliv pokusy a řekl, jdeme s menšinovou vládou a jsme připraveni, že ta vláda nezíská důvěru, je zvláštní styl.

Jak vnímáte výzvu předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, aby se vůbec nezvolil předseda dolní komory a Sněmovna nebyla ustavena? Je to dobrý nápad?

Výzvu vidím jako poměrně nešťastnou. Je to taková typicky kalouskovská výzva všichni proti Babišovi, která ale nefunguje. Společnost přece nechce, aby se neustavila Sněmovna. To je relativně absurdní. My jsme nabízeli jiné řešení. Říkali jsme, že Andrej Babiš nemá koalici, která by měla většinu, v tom případě není důvod, aby měl předsedu Sněmovny.

My jako druhá nejsilnější strana nabízíme předsedu Petra Fialu. Vy ostatní strany ukažte, jestli je vám blíž Andrej Babiš a jeho kandidát na předsedu Sněmovny, anebo opozice. Bohužel k mému trochu překvapení Piráti, o kterých bych býval tipoval, že jsou liberální stranou, která bude chápat, že je dobře, aby opozice měla předsedu Sněmovny, tak Piráti byli první, kteří řekli: „My podpoříme Radka Vondráčka, protože ANO vyhrálo volby.” Tomuhle moc nerozumím.

Piráti argumentovali s tím, že hnutí ANO vyhrálo volby s velkým náskokem oproti ODS, která skončila druhá s rozdílem nějakých 20 procent, když to zaokrouhlím. Tohle podle vás není dostatečný argument, aby ANO mělo předsedu Sněmovny?

Myslím, že to úplně argument není. V historii to bývalo různě. Když byla jasná vládní většina, tak si postavila svého předsedu Sněmovny. Pokud taková vládní většina jasná nebyla, což byla třeba situace v roce 2006, tak byl předseda z opozice. Tady mi to připadá nesystémové od subjektů, které říkají, že nechtějí vládu s Andrejem Babišem, ale současně nejsou schopny vzdorovat tomu, aby měl všechny tři pokusy na sestavení vlády.

Marek Benda o změnách v Ústavě

ODS by kromě vedení Sněmovny měla ráda čtyři výbory. Vy byste měl stanout v čele ústavně-právního. Je to jedna z priorit?

Určitě je to jedna z priorit. Pokoušeli jsme se vybírat věci, kde máme buď silné představitele, jako Václava Klause ml. na školství, a které jsou problematické, současně věci, ve kterých mohou být v nejbližších čtyřech letech při tomto složení Sněmovny značné komplikace, což zrovna ústavně-právní výbor může být. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nedávno dával rozhovor, ve kterém říkal, na Ústavu mi nesahejte. To nebezpečí určitě hrozí, ať už v zavádění prvků přímé demokracie, rušení Senátu, snižování počtu poslanců, posilování vlády, posilování prezidenta. Uvidíme, co všechno se bude odehrávat.

Za svoji celoživotní politickou chybu pokládám, že jsem přistoupil na přímou volbu prezidenta Marek Benda (ODS)

Myslíte si, že by se v Ústavě nic měnit nemělo?

Byl jsem vždycky opatrný na změny Ústavy. Za svoji celoživotní politickou chybu pokládám, že jsem přistoupil na přímou volbu prezidenta, která podle mého názoru ten systém velmi rozkývala a se změnami Ústavy se má nakládat maximálně konzervativně. Máme dobrou, fungující Ústavu a musí být enormně jasné, co chceme takovou změnou dosáhnout. Myslím, že to většině těch, kteří to navrhují, zatím vůbec jasné není.

Marek Benda o Petru Fialovi

Už jste zmínil Václava Klause ml. Mluvilo se o jakémsi pnutí uvnitř ODS mezi ním a Petrem Fialou. Je to pravda?

Nic takového necítím. Václav Klaus ml. možná řekl kritičtější věty po volbách. Většina z nás byla spokojena, ODS jako jediná narostla z těch tradičních politických stran. Jediní jsme přibrali nové voliče. Pokud se objevují tyto snahy vrážet klín mezi Petra Fialu a Václava Klause ml., tak jsou zvenčí. Jsou to přesně věty Andreje Babiše: ,Václava Klause ml. bych si vzal do vlády´. Ale to je s Václavem Klausem ml. nekonzultované, a on by v žádném případě do takové vlády nešel. A taky to jasně řekl. Ale jen to předseda vítězného ANO zkouší, jestli by nás vypouštěním bublinek mohl poškodit.

Byli bychom blázni, kdybychom si místo Fialy vybírali někoho jiného Marek Marek Benda (ODS)

ODS čeká v lednu volební sjezd, měl by Petr Fiala vést stranu i nadále, nebo už splnil tu svoji úlohu ODS stabilizovat?

Jestli dokážeme ve volbách udělat o polovinu lepší výsledek, než jsme měli ve volbách minulých, jestli Brno-město, ve kterém Petr Fiala kandidoval, šlo na 15 procent, tak jakákoliv úvaha, že máme přepřahat, je naprosto nesmyslná a zcestná. Petr Fiala dokázal, že při všem marasmu politických stran, kdy uspěly nové nečitelné subjekty, tak on jediný se svou politickou stranou šel nahoru. To bychom byli blázni, kdybychom si vybírali někoho jiného.

Ještě se vás zeptám na takovou perličku na konec. Za ta léta, co jste strávil ve Sněmovně, máte nějaký zážitek, na který nikdy nezapomenete?

Možná nejzábavnější zážitky jsme zažívali na začátku 90. let, kdy ústavně-právní výbor projednával úplně všechny návrhy zákonů. Byly tam i věci, o kterých jsme opravdu moc nevěděli. Pamatuji si, jak tam Tomáš Ježek předkládal zákon o velké kupónové privatizaci. Ještě se mu podařilo, že si přitom šlápl na brýle, takže musel mluvit bez brýlí. Teď se dlouho probíralo, jaké bude první kolo kupónů, druhé kolo, jak se prodají, jak se neprodají. Seděl tam poslanec za tehdejší Moravskou stranu - Hnutí za samosprávnou demokracii, který se na závěr přihlásil a říká: Tak já myslím, že už jsem pochopil, jak to myslíte, pane Ježku, že někdo dostane nějaké akcie. Ale vysvětlete mi, jak zařídíme, aby na konci měli všichni stejně? My všichni jsme pochopili, že nepochopil vůbec nic.